Um criminoso condenado, beneficiado pelo indulto de final de ano e que não retornou ao sistema prisional após o término da “saidinha”, foi capturado por guardas municipais em Cabreúva.
A prisão ocorreu após o próprio pai do foragido acionar a Guarda Municipal, solicitando a presença da equipe para deter o filho, que estava evadido do sistema prisional.
Ao chegarem ao local, os guardas foram autorizados pelo pai a entrar na residência, onde efetuaram a prisão do criminoso.
O detento foi conduzido à delegacia, onde foi dado cumprimento ao mandado de prisão, sendo posteriormente reconduzido ao presídio.