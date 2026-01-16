16 de janeiro de 2026
VOLTOU PARA A PRISÃO

Pai chama a GM para prender o filho detento que burlou 'saidinha'

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: < 1 min
.
O detento foi levado de volta a sistema prisional
Um criminoso condenado, beneficiado pelo indulto de final de ano e que não retornou ao sistema prisional após o término da “saidinha”, foi capturado por guardas municipais em Cabreúva.

A prisão ocorreu após o próprio pai do foragido acionar a Guarda Municipal, solicitando a presença da equipe para deter o filho, que estava evadido do sistema prisional.

Ao chegarem ao local, os guardas foram autorizados pelo pai a entrar na residência, onde efetuaram a prisão do criminoso.

O detento foi conduzido à delegacia, onde foi dado cumprimento ao mandado de prisão, sendo posteriormente reconduzido ao presídio.

