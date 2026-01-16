Aos 60 anos, um dos guardas municipais mais atuantes de Jundiaí, Benedito Marcos Moreno, se aposentou em 2026 após dedicar 39 anos de sua vida à segurança. Trajetória construída com disciplina, coragem e compromisso com o serviço público, que começou ainda na adolescência e terminou no mais alto posto da corporação.
Moreno ingressou na Guarda Municipal em 1981, aos 15 anos, como “Guardinha Municipal”. Na época, o cuidado era com o patrimônio e trânsito. A farda azul-marinho passou a representar um sonho. “Eu queria chegar ao cargo de inspetor e meu objetivo começou a se concretizar em 1987, quando fui aprovado em concurso público e passei a integrar oficialmente à corporação”, conta com orgulho.
Ao longo da carreira, Moreno atuou em praticamente todos os setores da Guarda Municipal. Passou pelo administrativo, onde promoveu melhorias nos processos internos, e esteve intensamente na linha de frente, nas ruas, atendendo ocorrências de diferentes naturezas. Em 1992, assumiu o cargo de subinspetor e, em 2007, alcançou o sonhado posto de inspetor, após aprovação em concurso interno.
A vida operacional foi marcada por ocorrências de grande impacto. Uma das mais emblemáticas ocorreu em 2015, no Jardim Tarumã, quando Moreno participou da prisão de um traficante com mais de 140 quilos de maconha, 360 tubetes de crack, armas, munições e coletes balísticos. Outra ação que ficou na memória aconteceu em 2007, com a prisão de dois assaltantes em flagrante durante um roubo a uma joalheria, recuperando cerca de R$ 314 mil. A ocorrência lhe rendeu a Medalha Vasco Venchiarutti, uma das maiores honrarias da corporação. Ao longo da carreira, foram várias conquistas e reconhecimentos pelos serviços prestados.
Moreno também relembra com orgulho a desarticulação de um laboratório de drogas que resultou na prisão de cinco pessoas, entre elas, dois integrantes do PCC. “Foram muitos anos de rua, muitas histórias, desafios e aprendizados”, resume, ao falar de uma carreira pautada pela atuação direta na proteção da população.
Em 2017, a trajetória tomou um rumo ainda mais surpreendente. Moreno assumiu o comando da Guarda Municipal de Jundiaí, cargo que ocupou por oito anos. Durante sua gestão, a GM viveu um período de avanços, como a inauguração do novo Canil no Medeiros, a nova sede na avenida 14 de Dezembro e a conquista do maior efetivo da história da instituição.
Agora aposentado, Moreno diz não ter planos definidos, mas deixa a corporação com a sensação de missão cumprida. “Vou descansar, curtir a família e pensar nos próximos passos mais para frente. Saio da Guarda Municipal com o orgulho de ter honrado a farda azul-marinho.”
A Guarda Municipal de Jundiaí disse que a carreira do inspetor Moreno mostra a todos que vestem o uniforme azul-marinho o brilhantismo de um profissional dedicado e que fez da GMJ seu propósito de vida. Sua retidão e atuação profissional orgulham e direcionam todos os graduados que ostentam as mesmas insígnias a um caminho de seriedade e Justiça.