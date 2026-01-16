Aos 60 anos, um dos guardas municipais mais atuantes de Jundiaí, Benedito Marcos Moreno, se aposentou em 2026 após dedicar 39 anos de sua vida à segurança. Trajetória construída com disciplina, coragem e compromisso com o serviço público, que começou ainda na adolescência e terminou no mais alto posto da corporação.

Moreno ingressou na Guarda Municipal em 1981, aos 15 anos, como “Guardinha Municipal”. Na época, o cuidado era com o patrimônio e trânsito. A farda azul-marinho passou a representar um sonho. “Eu queria chegar ao cargo de inspetor e meu objetivo começou a se concretizar em 1987, quando fui aprovado em concurso público e passei a integrar oficialmente à corporação”, conta com orgulho.

Ao longo da carreira, Moreno atuou em praticamente todos os setores da Guarda Municipal. Passou pelo administrativo, onde promoveu melhorias nos processos internos, e esteve intensamente na linha de frente, nas ruas, atendendo ocorrências de diferentes naturezas. Em 1992, assumiu o cargo de subinspetor e, em 2007, alcançou o sonhado posto de inspetor, após aprovação em concurso interno.