A Guarda Municipal de Itatiba recebeu a informação de que um roubo de caminhão, que aconteceu na rodovia Fernão Dias (BR-381), que liga as Regiões Metropolitanas de São Paulo e Belo Horizonte, envolvia o município, pois o sinal do rastreador do veículo foi perdido próximo à divisa entre Itatiba e Jarinu.

Em busca pela área, a equipe 03 conseguiu localizar o veículo, que estava abandonado e sem o reboque. O interior do caminhão já estava parcialmente desmontado no momento em que a equipe chegou ao local.

Após a recuperação do caminhão, a Guarda Municipal foi informada de que o motorista sequestrado e os dois semirreboques que o caminhão (cavalo) levava foram localizados em São Paulo, por uma equipe do Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (Garra), da divisão de Roubos de Cargas.