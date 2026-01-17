17 de janeiro de 2026
ROUBO DE CARGA

Motorista é sequestrado e caminhão é recuperado pela GM Itatiba

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação / Guarda Municipal de Itatiba
A GM conseguiu encontrar o caminhão (cavalo) abandonado, mas com o interior parcialmente desmontado
A Guarda Municipal de Itatiba recebeu a informação de que um roubo de caminhão, que aconteceu na rodovia Fernão Dias (BR-381), que liga as Regiões Metropolitanas de São Paulo e Belo Horizonte, envolvia o município, pois o sinal do rastreador do veículo foi perdido próximo à divisa entre Itatiba e Jarinu.

Em busca pela área, a equipe 03 conseguiu localizar o veículo, que estava abandonado e sem o reboque. O interior do caminhão já estava parcialmente desmontado no momento em que a equipe chegou ao local.

Após a recuperação do caminhão, a Guarda Municipal foi informada de que o motorista sequestrado e os dois semirreboques que o caminhão (cavalo) levava foram localizados em São Paulo, por uma equipe do Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (Garra), da divisão de Roubos de Cargas.

O desdobramento da ocorrência se deu em ação conjunta da GM de Itatiba, Polícia Civil de São Paulo e equipe do Garra, além da Polícia Civil de Jarinu. Os veículos não possuíam seguro e foram restituídos ao proprietário, que fazia transporte de empresa com sede no Estado do Rio Grande do Sul.

