Uma equipe da Guarda Municipal de Cabreúva estava em patrulhamento pela rua Montes Claros, no bairro Novo Bonfim, quando um indivíduo, quando viu a viatura, rapidamente colocou algo entre suas vestes.

Os guardas, de imediato, fizeram a abordagem e, durante a revista pessoal, encontraram uma sacola e um aparelho celular em sua cueca. Na sacola havia diversas porções de drogas e dinheiro.

O homem foi questionado sobre os materiais e informou que estava levando os entorpecentes para uma outra pessoa. Diante dos fatos, ele foi levado até o 1º Distrito Policial e apresentado ao delegado de plantão, que tomou ciência dos fatos e elaborou o boletim de ocorrência de tráfico de substâncias entorpecentes.