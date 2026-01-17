17 de janeiro de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
VOLUME ATÍPICO

Homem guarda drogas e celular na cueca, mas é descoberto

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Ao avistar a viatura, o homem rapidamente colocou algo entre suas vestes, mas os guardas descobriram do que se tratava durante revista
Ao avistar a viatura, o homem rapidamente colocou algo entre suas vestes, mas os guardas descobriram do que se tratava durante revista

Uma equipe da Guarda Municipal de Cabreúva estava em patrulhamento pela rua Montes Claros, no bairro Novo Bonfim, quando um indivíduo, quando viu a viatura, rapidamente colocou algo entre suas vestes.

Os guardas, de imediato, fizeram a abordagem e, durante a revista pessoal, encontraram uma sacola e um aparelho celular em sua cueca. Na sacola havia diversas porções de drogas e dinheiro.

O homem foi questionado sobre os materiais e informou que estava levando os entorpecentes para uma outra pessoa. Diante dos fatos, ele foi levado até o 1º Distrito Policial e apresentado ao delegado de plantão, que tomou ciência dos fatos e elaborou o boletim de ocorrência de tráfico de substâncias entorpecentes.

O suspeito foi encaminhado para o Centro de Triagem em Campo Limpo Paulista, onde permanecerá à disposição da Justiça. Na sacola, os guardas contaram 35 porções de cocaína, 34 de maconha, 61 de crack, além de R$ 153 e do celular.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários