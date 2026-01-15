A Prefeitura de Jundiaí, por meio das Secretarias Municipais de Governo (SMGOV) e Esporte e Lazer (SMEL), concluiu nesta semana o registro em cartório da matrícula do imóvel do CECE Nicolino de Luca, o Bolão. O documento regulariza o equipamento esportivo que completará 73 anos em 2026 e, agora, poderá receber verbas de emendas estaduais e federais, além de Parcerias Público-Privadas (PPPs), para melhorias.
Os secretários de Esporte e Lazer, Rita Orsi, e de Governo, Abner Andrade, foram recebidos no gabinete pelo prefeito Gustavo Martinelli e lhe entregaram a matrícula. Também estava presente o técnico em construção e assessor de políticas governamentais da Secretaria de Governo, Ali Qbar, que junto com sua equipe trabalhou para a regularização da matrícula do Bolão.
“Agora, um dos principais espaços esportivos de Jundiaí tem sua ‘certidão de nascimento’, que abre caminho para parcerias que vão melhorar as condições de trabalho dos servidores e o acesso da população ao centro esportivo”, disse o prefeito.
LEIA MAIS:
- Jundiaienses podem começar o ano praticando atividade física
- Prefeitura de Jundiaí entrega matrículas de imóveis no Pracatu
“O processo da regularização desta matrícula estava parado desde 2017. Em um esforço conjunto dos técnicos da topografia, do patrimônio e do cartório, sob a coordenação da Secretaria de Governo, levantamos toda a documentação em setembro do ano passado. Tínhamos um orçamento previsto de R$ 100 mil para esse levantamento cadastral e planimétrico, sem contar os trabalhos técnicos, jurídicos e administrativos que seriam necessários junto ao cartório, mas conseguimos finalizar a regularização com a equipe de servidores da Secretaria de Governo, o que gerou economia de recursos públicos”, ressaltou Abner Andrade.
Segundo a secretária Rita Orsi, outros espaços públicos do município estão na programação da ‘força-tarefa’ da Prefeitura para terem suas matrículas legalizadas. “A regularização dos centros esportivos e dos parques vai atrair recursos de emendas parlamentares e de Parcerias Público-Privadas”, finalizou.