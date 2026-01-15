A Prefeitura de Jundiaí, por meio das Secretarias Municipais de Governo (SMGOV) e Esporte e Lazer (SMEL), concluiu nesta semana o registro em cartório da matrícula do imóvel do CECE Nicolino de Luca, o Bolão. O documento regulariza o equipamento esportivo que completará 73 anos em 2026 e, agora, poderá receber verbas de emendas estaduais e federais, além de Parcerias Público-Privadas (PPPs), para melhorias.

Os secretários de Esporte e Lazer, Rita Orsi, e de Governo, Abner Andrade, foram recebidos no gabinete pelo prefeito Gustavo Martinelli e lhe entregaram a matrícula. Também estava presente o técnico em construção e assessor de políticas governamentais da Secretaria de Governo, Ali Qbar, que junto com sua equipe trabalhou para a regularização da matrícula do Bolão.

“Agora, um dos principais espaços esportivos de Jundiaí tem sua ‘certidão de nascimento’, que abre caminho para parcerias que vão melhorar as condições de trabalho dos servidores e o acesso da população ao centro esportivo”, disse o prefeito.