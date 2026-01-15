Guardas municipais do Apoio Tático e do Patrulhamento Comunitário apreenderam dois adolescentes na manhã desta quinta-feira (15), em Jundiaí, suspeitos de assaltarem uma farmácia na rua do Retiro. Um deles, inclusive, já havia sido apreendido em abril do ano passado pela mesma equipe do Patrulhamento, após um furto a uma lanchonete. Os jovens, de 14 e 16 anos, moradores de Francisco Morato, vieram a Jundiaí de trem exclusivamente para praticar furtos e roubos. A dupla confessou ainda que, na quarta-feira (14), realizou um furto em um supermercado localizado na marginal da rodovia Anhanguera.
A Guarda Municipal recebeu informações sobre um assalto ocorrido há poucos minutos em uma farmácia. Os GMs Evaristo e Abreu foram até o local, onde obtiveram imagens dos suspeitos e iniciaram as buscas. Durante o patrulhamento, solicitaram reforço e apoio da Central de Monitoramento e de outras viaturas.
Com a troca de informações, os agentes localizaram o primeiro suspeito, de 16 anos, na avenida 9 de Julho, carregando uma caixa pesada contendo cosméticos e outros produtos roubados da farmácia.
Como o comparsa não estava com ele, outras equipes continuaram as buscas. Em determinado momento, um transeunte abordou a viatura de Apoio Tático ocupada pelos GMs Zarantonello, Honório e Franciane e informou ter visto dois homens trocando de roupas nas proximidades. Com apoio do monitoramento, o segundo suspeito, de apenas 14 anos, foi localizado e detido pelos agentes na Praça da Bandeira. Ele confessou participação no crime e levou os guardas até uma árvore onde havia escondido parte dos produtos furtados.
Durante a verificação dos antecedentes, o GM Evaristo reconheceu o adolescente mais velho como o mesmo que havia sido apreendido por ele no ano passado por furto a uma lanchonete. À época, o jovem permaneceu oito meses na Fundação Casa, tendo sido liberado em dezembro.
Ambos foram encaminhados à Central de Flagrantes, onde foi constatado que, apesar da pouca idade, os dois possuem diversas passagens por crimes contra o patrimônio.
Ainda durante a apresentação da ocorrência, os adolescentes confessaram que haviam praticado furtos em um supermercado na Anhanguera na quarta-feira. Os produtos foram vendidos, e o dinheiro utilizado para consumo de drogas e bebidas alcoólicas durante a noite e a madrugada no Jardim Fepasa.
Os pais dos adolescentes foram informados sobre a apreensão, mas se recusaram a vir de Francisco Morato a Jundiaí. Diante da situação, ambos foram encaminhados à Fundação Casa.
Os produtos furtados da farmácia foram recuperados e devolvidos ao estabelecimento.