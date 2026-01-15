Guardas municipais do Apoio Tático e do Patrulhamento Comunitário apreenderam dois adolescentes na manhã desta quinta-feira (15), em Jundiaí, suspeitos de assaltarem uma farmácia na rua do Retiro. Um deles, inclusive, já havia sido apreendido em abril do ano passado pela mesma equipe do Patrulhamento, após um furto a uma lanchonete. Os jovens, de 14 e 16 anos, moradores de Francisco Morato, vieram a Jundiaí de trem exclusivamente para praticar furtos e roubos. A dupla confessou ainda que, na quarta-feira (14), realizou um furto em um supermercado localizado na marginal da rodovia Anhanguera.

A Guarda Municipal recebeu informações sobre um assalto ocorrido há poucos minutos em uma farmácia. Os GMs Evaristo e Abreu foram até o local, onde obtiveram imagens dos suspeitos e iniciaram as buscas. Durante o patrulhamento, solicitaram reforço e apoio da Central de Monitoramento e de outras viaturas.

Com a troca de informações, os agentes localizaram o primeiro suspeito, de 16 anos, na avenida 9 de Julho, carregando uma caixa pesada contendo cosméticos e outros produtos roubados da farmácia.