16 de janeiro de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
PESQUISA DA UNICAMP

Maconha sintética apreendida em Jundiaí é única no mundo

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Chmee2 / Creative Commons
A descoberta feita pelos pesquisadores chama a atenção por inverter o fluxo habitual desse tipo de droga
A descoberta feita pelos pesquisadores chama a atenção por inverter o fluxo habitual desse tipo de droga

Pesquisadores da Universidade de Campinas (Unicamp) descobriram um tipo de maconha sintética única no mundo. Esta variedade inédita de canabinoide foi apreendida pela polícia em Jundiaí em 2024. O estudo sobre a descoberta foi publicado na revista científica Drug Testing and Analysis, em dezembro de 2025.

Os canabinoides podem ser naturais ou artificiais. No primeiro caso, os fitocanabinoides, são compostos encontrados na planta Cannabis, popularmente chamada de maconha. Já os canabinoides sintéticos, desenvolvidos de forma artificial e popularmente chamados de maconha sintética, são uma diversidade de substâncias que se ligam a receptores de canabinoides do cérebro, o mesmo onde a substância THC da Cannabis atua.

A descoberta feita pelos pesquisadores chama a atenção por inverter o fluxo habitual desse tipo de droga. Geralmente, drogas sintéticas surgem no exterior e depois chegam ao Brasil. Neste caso, a droga foi descoberta primeiro no Brasil.

A droga inédita imita o THC, substância psicoativa da maconha, mas é muito mais potente, o que pode representar riscos consideráveis para usuários. Dependendo da potência e da concentração, podem causar convulsões, taquicardia, psicose aguda, depressão respiratória e até risco de morte. Com isso, há risco à saúde pública quando este tipo de substância surge, pois os efeitos podem ser desconhecidos.

Com informações do portal G1

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários