Pesquisadores da Universidade de Campinas (Unicamp) descobriram um tipo de maconha sintética única no mundo. Esta variedade inédita de canabinoide foi apreendida pela polícia em Jundiaí em 2024. O estudo sobre a descoberta foi publicado na revista científica Drug Testing and Analysis, em dezembro de 2025.

Os canabinoides podem ser naturais ou artificiais. No primeiro caso, os fitocanabinoides, são compostos encontrados na planta Cannabis, popularmente chamada de maconha. Já os canabinoides sintéticos, desenvolvidos de forma artificial e popularmente chamados de maconha sintética, são uma diversidade de substâncias que se ligam a receptores de canabinoides do cérebro, o mesmo onde a substância THC da Cannabis atua.

A descoberta feita pelos pesquisadores chama a atenção por inverter o fluxo habitual desse tipo de droga. Geralmente, drogas sintéticas surgem no exterior e depois chegam ao Brasil. Neste caso, a droga foi descoberta primeiro no Brasil.