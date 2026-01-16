16 de janeiro de 2026
CUIDADOS

Prefeitura faz poda preventiva de figueira na Av. Luiz Latorre

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PMJ
Poda preventiva na Avenida Prefeito Luiz Latorre
Poda preventiva na Avenida Prefeito Luiz Latorre

A Prefeitura de Jundiaí realizou a poda preventiva de uma figueira branca com mais de 20 metros de altura, na avenida Prefeito Luiz Latorre, na altura da Vila Hortolândia, após identificar risco à fiação de 13 mil volts que abastece comércios e residências da região.

De acordo com o secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos (SMISP), Jeferson Coimbra, a ação é essencial para garantir a segurança da população. “A poda preventiva é necessária porque, quando as árvores atingem determinada altura, passam a oferecer riscos não apenas às linhas de transmissão, mas também a pedestres e motoristas, especialmente em períodos de chuva e ventos fortes”, explicou.

Além dessa intervenção, equipes do Departamento de Parques, Jardins e Praças da SMISP também realizaram a poda de árvores e a supressão de algumas espécies em uma área da CPFL Piratininga, igualmente localizada na avenida Prefeito Luiz Latorre. No local, há uma torre de transmissão de 88 mil volts, responsável pelo fornecimento de energia elétrica para toda a cidade. Os galhos estavam sob a rede elétrica, o que representava risco tanto à segurança quanto à continuidade do serviço.

“As ações preventivas fazem parte do trabalho contínuo da Prefeitura para preservar a arborização urbana de forma responsável, assegurando a segurança da população e a manutenção dos serviços essenciais”, finalizou o secretário.

