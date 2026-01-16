A Prefeitura de Jundiaí realizou a poda preventiva de uma figueira branca com mais de 20 metros de altura, na avenida Prefeito Luiz Latorre, na altura da Vila Hortolândia, após identificar risco à fiação de 13 mil volts que abastece comércios e residências da região.

De acordo com o secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos (SMISP), Jeferson Coimbra, a ação é essencial para garantir a segurança da população. “A poda preventiva é necessária porque, quando as árvores atingem determinada altura, passam a oferecer riscos não apenas às linhas de transmissão, mas também a pedestres e motoristas, especialmente em períodos de chuva e ventos fortes”, explicou.

Além dessa intervenção, equipes do Departamento de Parques, Jardins e Praças da SMISP também realizaram a poda de árvores e a supressão de algumas espécies em uma área da CPFL Piratininga, igualmente localizada na avenida Prefeito Luiz Latorre. No local, há uma torre de transmissão de 88 mil volts, responsável pelo fornecimento de energia elétrica para toda a cidade. Os galhos estavam sob a rede elétrica, o que representava risco tanto à segurança quanto à continuidade do serviço.