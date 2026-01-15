16 de janeiro de 2026
EM JUNDIAÍ

Adolescente falha como olheiro e é detido; o suspeito foi preso

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
.
O suspeito foi preso em flagrante por tráfico
O suspeito foi preso em flagrante por tráfico

Um homem suspeito de tráfico de drogas foi preso por policiais militares do 11º Batalhão, nesta quinta-feira (14), na região do Jardim Tulipas, em Jundiaí. Um adolescente de 17 anos, que atuava como “olheiro”, também foi detido, mas acabou liberado à sua mãe na delegacia.

Durante patrulhamento, os policiais foram informados pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) de que um indivíduo estaria vendendo drogas em determinado local. As equipes se deslocaram até o endereço e inicialmente abordaram o adolescente, que fazia a função de olheiro. Distraído, ele não conseguiu avisar o traficante sobre a chegada da polícia.

Na sequência, o suspeito de realizar a venda de entorpecentes também foi detido. Com ele, os policiais encontraram diversas porções de drogas.

Ambos foram conduzidos à delegacia. O homem foi preso em flagrante e já possuía diversas passagens criminais. O adolescente, apesar da pouca idade, também tinha registros anteriores e foi liberado para a mãe após os procedimentos legais.

