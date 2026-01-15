Um homem suspeito de tráfico de drogas foi preso por policiais militares do 11º Batalhão, nesta quinta-feira (14), na região do Jardim Tulipas, em Jundiaí. Um adolescente de 17 anos, que atuava como “olheiro”, também foi detido, mas acabou liberado à sua mãe na delegacia.

Durante patrulhamento, os policiais foram informados pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) de que um indivíduo estaria vendendo drogas em determinado local. As equipes se deslocaram até o endereço e inicialmente abordaram o adolescente, que fazia a função de olheiro. Distraído, ele não conseguiu avisar o traficante sobre a chegada da polícia.

Na sequência, o suspeito de realizar a venda de entorpecentes também foi detido. Com ele, os policiais encontraram diversas porções de drogas.