O motorista de um caminhão foi atropelado na madrugada desta quinta-feira (15) na rodovia dos Bandeirantes, em Jundiaí. De acordo com dados da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o veículo apresentou pane mecânica no Km 53, na altura do bairro Malota, sentido Interior.
Ainda segundo dados da Artesp, o motorista estava embaixo do caminhão tentando realizar reparos paliativos quando um outro veículo que trafegava no mesmo sentido bateu na traseira e atropelou o condutor.
Parte da rodovia permaneceu interditada até o início da manhã, quando todas as faixas de rolamento foram liberadas. Já o acostamento permanece interditado aguardando a perícia.
O motorista ferido foi conduzido para o hospital São Vicente de Paulo, mas não resistiu aos ferimentos.