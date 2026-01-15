16 de janeiro de 2026
ATROPELAMENTO

Motorista morre após caminhão apresentar pane mecânica

Reprodução / Artesp
Parte da rodovia permaneceu interditada até o início da manhã, quando todas as faixas de rolamento foram liberadas
O motorista de um caminhão foi atropelado na madrugada desta quinta-feira (15) na rodovia dos Bandeirantes, em Jundiaí. De acordo com dados da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o veículo apresentou pane mecânica no Km 53, na altura do bairro Malota, sentido Interior.

Ainda segundo dados da Artesp, o motorista estava embaixo do caminhão tentando realizar reparos paliativos quando um outro veículo que trafegava no mesmo sentido bateu na traseira e atropelou o condutor.

Parte da rodovia permaneceu interditada até o início da manhã, quando todas as faixas de rolamento foram liberadas. Já o acostamento permanece interditado aguardando a perícia.

O motorista ferido foi conduzido para o hospital São Vicente de Paulo, mas não resistiu aos ferimentos.

