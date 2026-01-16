O Grendacc marca presença na 41ª Festa da Uva e na 12ª Expo Vinhos com um estande em parceria com o Café Borgô. Localizado na área externa, próximo ao Coreto do Rock, o espaço oferece sanduíches de focaccia com diversos recheios, incluindo opções vegetarianas e veganas, além de focaccias simples.
O Grendacc convida a população a prestigiar o estande, provar os deliciosos sanduíches e assim contribuir para a incansável luta contra o câncer infantojuvenil, já que 20% da arrecadação será destinada à instituição.
A instituição oferece tratamento integral, humanizado e de qualidade a crianças e adolescentes de 0 a 19 anos com doenças oncológicas.
Cardápio
Os sanduíches de focaccia custam R$ 28,00 e estarão disponíveis nos sabores:
*Lombo, provolone, rúcula, tomate e creme de azeitonas;
*Salame italiano, queijo prato, alface, tomate e requeijão cremoso;
*Salpicão de frango, alface e tomate;
*Antepasto de berinjela (vegano).
O sanduíche vegano (com presunto parma e muçarela veganos, rúcula e tomate) custa R$ 30,00. Já a focaccia tradicional (de 200g) sai por R$ 18,00; e as focaccias doces de chocolate e Romeu e Julieta (200g) custam R$ 22,00.
O estande também estará vendendo um copo colorido, e reutilizável, por R$ 12,00, além de chope.
Serviço:
41ª Festa da Uva e 12ª Expo Vinhos: de 15 de janeiro a 08 de fevereiro;
Quinta-feira (dia 15): das 18h às 22;
Sextas-feiras: das 18h às 22h;
Sábados: das 10h às 22h;
Domingos: das 10h às 21h;
Parque da Uva: av. Jundiaí. s/nº - Anhangabaú.
Entrada: gratuita.