O Grendacc marca presença na 41ª Festa da Uva e na 12ª Expo Vinhos com um estande em parceria com o Café Borgô. Localizado na área externa, próximo ao Coreto do Rock, o espaço oferece sanduíches de focaccia com diversos recheios, incluindo opções vegetarianas e veganas, além de focaccias simples.

O Grendacc convida a população a prestigiar o estande, provar os deliciosos sanduíches e assim contribuir para a incansável luta contra o câncer infantojuvenil, já que 20% da arrecadação será destinada à instituição.

A instituição oferece tratamento integral, humanizado e de qualidade a crianças e adolescentes de 0 a 19 anos com doenças oncológicas.