Itatiba inicia 2026 em busca de larvas no combate à dengue

Por Redação | Prefeitura de Itatiba
Tempo de leitura: 3 min
Nova Avaliação de Densidade Larvária (ADL) é realizada por agentes de endemias e agentes comunitários
A Prefeitura de Itatiba, através da Secretaria de Saúde, iniciou 2026 ampliando o combate à dengue, principalmente devido às altas temperaturas e dias chuvosos, clima propício para a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças como dengue, zika, chikungunya e febre amarela.

Trabalho conjunto do Departamento de Vigilâncias com o de Atenção Básica, por meio de agentes de endemias e agentes comunitários, como visita de rotina entre as ações de prevenção à dengue, realiza a busca por larvas do mosquito na chamada Avaliação de Densidade Larvária (ADL).

Esta pesquisa específica de dengue é realizada a cada três meses em variadas regiões e a população é incentivada a receber as equipes que coletam material para quantificar as larvas no município e orientar ações de combate.

“Iniciamos principalmente em bairros que mais tiveram casos no último ano. Em novembro, por exemplo, Itatiba registrou cinco casos de dengue e apenas dois no início de dezembro. Os trabalhos começam nestes locais”, comenta Leiliani Martins da Silva, coordenadora do Programa Municipal de Combate à Dengue, do Departamento de Vigilâncias em Saúde.

O trabalho vai além das residências. “Também neste início de 2026, intensificamos a vistoria contra acúmulo de água no Cemitério Municipal, pois aumenta o número de vasos deixados no local no fim do ano”, observa a coordenadora. O trabalho envolve a eliminação de criadouros e coleta de larvas para análise.

Prevenção

A campanha de combate à dengue é permanente em Itatiba e reforçada nesta época de mais chuvas. O cuidado deve ser contínuo com simples gestos no dia a dia, com que a população deve colaborar:

  • Colocar areia nos pratinhos das plantas;
  • Embalar ou descartar objetos que possam acumular água;
  • Manter a caixa d’água bem tampada e as calhas limpas;
  • Secar áreas que possam acumular água parada.

O uso de repelente também é indicado, tanto para prevenir a doença quanto para quem já foi picado a fim de quebrar o ciclo de novos contágios. Os principais são febre alta (acima de 38°C), dor de cabeça, dor no corpo e articulações, dor atrás dos olhos, falta de apetite, náuseas, manchas vermelhas no corpo e mal-estar geral. Ao sentir esses sintomas, procure atendimento médico. Não faça uso de medicamentos sem indicação.

Sem acúmulo 

Evitar o acúmulo de água parada é essencial para eliminar o foco de proliferação do mosquito transmissor da dengue. Por isso, a população deve contribuir com o destino correto de cada material a ser descartado.

A fim de evitar este acúmulo de água, é indicado que os itens do Catabugiganga, por exemplo, sejam colocados na calçada antes das 7h no dia de coleta. O Catabugiganga recolhe descarte de móveis quebrados, objetos de madeira (exceto de construção), eletrodomésticos, colchões, sofás e móveis plásticos de grande dimensão (bancos, cadeiras, cadeiras de praia), entre outros objetos volumosos.

O cronograma com 20 rotas está disponível em www.itatiba.sp.gov.br/catabugiganga.

Também há a Coleta Seletiva dos materiais recicláveis com papel e papelão, jornais, revistas, embalagens longa vida, embalagens de plástico em geral, vidros e metal - itatiba.sp.gov.br/secretarias/meio-ambiente-e-agricultura/coleta-de-residuos - e os EcoPontos, para entrega voluntária de eletroeletrônico (monitor, impressora, TV), construção civil (concreto, terra, cerâmica, madeira, gesso), colchões e mobílias desmontadas - itatiba.sp.gov.br/secretarias/meio-ambiente-e-agricultura/ecopontos.

