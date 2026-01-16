A Prefeitura de Itatiba, através da Secretaria de Saúde, iniciou 2026 ampliando o combate à dengue, principalmente devido às altas temperaturas e dias chuvosos, clima propício para a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças como dengue, zika, chikungunya e febre amarela.
Trabalho conjunto do Departamento de Vigilâncias com o de Atenção Básica, por meio de agentes de endemias e agentes comunitários, como visita de rotina entre as ações de prevenção à dengue, realiza a busca por larvas do mosquito na chamada Avaliação de Densidade Larvária (ADL).
Esta pesquisa específica de dengue é realizada a cada três meses em variadas regiões e a população é incentivada a receber as equipes que coletam material para quantificar as larvas no município e orientar ações de combate.
“Iniciamos principalmente em bairros que mais tiveram casos no último ano. Em novembro, por exemplo, Itatiba registrou cinco casos de dengue e apenas dois no início de dezembro. Os trabalhos começam nestes locais”, comenta Leiliani Martins da Silva, coordenadora do Programa Municipal de Combate à Dengue, do Departamento de Vigilâncias em Saúde.
O trabalho vai além das residências. “Também neste início de 2026, intensificamos a vistoria contra acúmulo de água no Cemitério Municipal, pois aumenta o número de vasos deixados no local no fim do ano”, observa a coordenadora. O trabalho envolve a eliminação de criadouros e coleta de larvas para análise.
Prevenção
A campanha de combate à dengue é permanente em Itatiba e reforçada nesta época de mais chuvas. O cuidado deve ser contínuo com simples gestos no dia a dia, com que a população deve colaborar:
- Colocar areia nos pratinhos das plantas;
- Embalar ou descartar objetos que possam acumular água;
- Manter a caixa d’água bem tampada e as calhas limpas;
- Secar áreas que possam acumular água parada.
O uso de repelente também é indicado, tanto para prevenir a doença quanto para quem já foi picado a fim de quebrar o ciclo de novos contágios. Os principais são febre alta (acima de 38°C), dor de cabeça, dor no corpo e articulações, dor atrás dos olhos, falta de apetite, náuseas, manchas vermelhas no corpo e mal-estar geral. Ao sentir esses sintomas, procure atendimento médico. Não faça uso de medicamentos sem indicação.
Sem acúmulo
Evitar o acúmulo de água parada é essencial para eliminar o foco de proliferação do mosquito transmissor da dengue. Por isso, a população deve contribuir com o destino correto de cada material a ser descartado.
A fim de evitar este acúmulo de água, é indicado que os itens do Catabugiganga, por exemplo, sejam colocados na calçada antes das 7h no dia de coleta. O Catabugiganga recolhe descarte de móveis quebrados, objetos de madeira (exceto de construção), eletrodomésticos, colchões, sofás e móveis plásticos de grande dimensão (bancos, cadeiras, cadeiras de praia), entre outros objetos volumosos.
O cronograma com 20 rotas está disponível em www.itatiba.sp.gov.br/catabugiganga.
Também há a Coleta Seletiva dos materiais recicláveis com papel e papelão, jornais, revistas, embalagens longa vida, embalagens de plástico em geral, vidros e metal - itatiba.sp.gov.br/secretarias/meio-ambiente-e-agricultura/coleta-de-residuos - e os EcoPontos, para entrega voluntária de eletroeletrônico (monitor, impressora, TV), construção civil (concreto, terra, cerâmica, madeira, gesso), colchões e mobílias desmontadas - itatiba.sp.gov.br/secretarias/meio-ambiente-e-agricultura/ecopontos.