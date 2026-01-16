Trabalho conjunto do Departamento de Vigilâncias com o de Atenção Básica, por meio de agentes de endemias e agentes comunitários, como visita de rotina entre as ações de prevenção à dengue, realiza a busca por larvas do mosquito na chamada Avaliação de Densidade Larvária (ADL).

A Prefeitura de Itatiba, através da Secretaria de Saúde, iniciou 2026 ampliando o combate à dengue, principalmente devido às altas temperaturas e dias chuvosos, clima propício para a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças como dengue, zika, chikungunya e febre amarela.

Esta pesquisa específica de dengue é realizada a cada três meses em variadas regiões e a população é incentivada a receber as equipes que coletam material para quantificar as larvas no município e orientar ações de combate.

“Iniciamos principalmente em bairros que mais tiveram casos no último ano. Em novembro, por exemplo, Itatiba registrou cinco casos de dengue e apenas dois no início de dezembro. Os trabalhos começam nestes locais”, comenta Leiliani Martins da Silva, coordenadora do Programa Municipal de Combate à Dengue, do Departamento de Vigilâncias em Saúde.

O trabalho vai além das residências. “Também neste início de 2026, intensificamos a vistoria contra acúmulo de água no Cemitério Municipal, pois aumenta o número de vasos deixados no local no fim do ano”, observa a coordenadora. O trabalho envolve a eliminação de criadouros e coleta de larvas para análise.

Prevenção