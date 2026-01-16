Um homem foi preso por receptação na madrugada desta quinta-feira (15), na rua Abolição, região central de Jundiaí, após ser flagrado por policiais militares trafegando na contramão. O porta-malas do veículo estava carregado com cosméticos, cuja procedência ele não soube explicar. Além dos produtos, os policiais encontraram porções de drogas e rótulos com marcas alusivas ao comércio de entorpecentes. Ele será investigado pela Polícia Civil também com relação ao material publicitário do tráfico.

Os policiais realizavam patrulhamento pela Avenida União dos Ferroviários quando, ao passarem pelo cruzamento com a rua Abolição, perceberam um veículo transitando na contramão da via.

Durante a abordagem, os agentes localizaram no bolso do condutor um frasco de lança-perfume, que ele afirmou ter utilizado momentos antes. Também foram encontrados uma porção de maconha, rótulos utilizados para a venda de drogas e os cosméticos armazenados no porta-malas.