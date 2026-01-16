Um simulacro de arma de fogo foi localizado na calçada em frente a um estabelecimento comercial no bairro Eloy Chaves, em Jundiaí, na madrugada desta sexta-feira (16). A Polícia Militar foi acionada e realizou a apreensão do objeto, que é muito utilizado em assaltos.
Um transeunte que caminhava pela rua José Luiz Sereno estranhou uma camiseta enrolada deixada na calçada. Ao verificar o conteúdo, encontrou uma réplica de pistola.
A PM foi acionada e enviou uma equipe ao local para recolher o simulacro e registrar a ocorrência.
O caso será investigado pela Polícia Civil.