APREENDIDA

Réplica de pistola é encontrada em frente a loja em Jundiaí

Por Fábio Estevam | Polícia
A réplica foi apreendida pelos policiais militares
Um simulacro de arma de fogo foi localizado na calçada em frente a um estabelecimento comercial no bairro Eloy Chaves, em Jundiaí, na madrugada desta sexta-feira (16). A Polícia Militar foi acionada e realizou a apreensão do objeto, que é muito utilizado em assaltos.

Um transeunte que caminhava pela rua José Luiz Sereno estranhou uma camiseta enrolada deixada na calçada. Ao verificar o conteúdo, encontrou uma réplica de pistola.

A PM foi acionada e enviou uma equipe ao local para recolher o simulacro e registrar a ocorrência.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

