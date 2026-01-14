15 de janeiro de 2026
NOVA SECRETÁRIA

Emily Scapinelli é interina de Gestão e Administração de Pessoas

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
Servidora pública há 12 anos, Emily Scapinelli construiu toda a sua trajetória profissional na Secretaria de Gestão e Administração de Pessoas
A Prefeitura de Jundiaí informa que Emily Scapinelli assume, interinamente, a Secretaria de Gestão e Administração de Pessoas (SMAGP). A nomeação ocorre após o pedido de exoneração do então secretário, Luís Henrique Toresin, que deixou o cargo para se dedicar a questões familiares.

Servidora pública há 12 anos, Emily construiu toda a sua trajetória profissional na Secretaria de Gestão e Administração de Pessoas, atuando sempre na área de Compras Governamentais. Ao longo desse período, acumulou experiência técnica e conhecimento sobre os processos administrativos e de gestão do serviço público municipal.

Emily é formada em Logística e possui pós-graduação em Administração de Empresas, além de Governança e Inovação no Serviço Público, com ênfase em Negócios, Administração e Direito.

A Prefeitura agradece ao ex-secretário Luís Henrique Toresin pelos serviços prestados e deseja sucesso a Emily Scapinelli na condução interina da pasta.

