EM JUNDIAÍ

Detento com ainda nove anos de cadeia para cumprir é recapturado

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
Os PMs levaram o criminoso para o DP, onde ficou à disposição da Justiça
Um detento foragido do presídio de Guareí, por não ter retornado do período de “saidinha”, foi capturado por policiais militares do 11º Batalhão no bairro Vila Rami, em Jundiaí.

O criminoso estava na calçada em frente à própria residência quando uma viatura realizava patrulhamento. Ao notar a presença dos policiais, ele demonstrou nervosismo e tentou entrar no imóvel, o que motivou a abordagem.

Durante a checagem dos dados pessoais, os PMs constataram a existência de um mandado de prisão por evasão do sistema prisional, com pena remanescente de nove anos a cumprir.

O homem foi conduzido à delegacia e, posteriormente, reconduzido ao presídio de Guareí.

