Um detento foragido do presídio de Guareí, por não ter retornado do período de “saidinha”, foi capturado por policiais militares do 11º Batalhão no bairro Vila Rami, em Jundiaí.

O criminoso estava na calçada em frente à própria residência quando uma viatura realizava patrulhamento. Ao notar a presença dos policiais, ele demonstrou nervosismo e tentou entrar no imóvel, o que motivou a abordagem.

Durante a checagem dos dados pessoais, os PMs constataram a existência de um mandado de prisão por evasão do sistema prisional, com pena remanescente de nove anos a cumprir.