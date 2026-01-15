Com a proximidade do Carnaval, a ansiedade dos foliões começa a chegar no comércio de Jundiaí. Lojas especializadas em fantasias e acessórios se preparam para um dos períodos mais movimentados do ano e projetam um aumento de até 20% nas vendas em relação ao ano passado, embaladas pelo clima de festa e alegria dos amantes do Carnaval, principalmente com o desfiles das escolas de samba e dos blocos de rua.
Na Vila Arens, a proprietária de uma loja de fantasias, Renata Capitani, afirma que a expectativa é bastante positiva. O movimento já começou, principalmente com a presença de famílias, casais com filhos pequenos e adolescentes em busca de fantasias completas e acessórios. “Espero um aumento no faturamento em torno de 20% em relação ao ano passado, apostando firme na animação dos clientes”, conta.
Para atender à demanda, Renata reforçou o estoque com peças que seguem as principais tendências da temporada. Conjuntos com brilho, cropped com saia, chapéus, glitter e tintas estão entre os itens mais procurados. “As peças brilhantes são cada vez mais desejadas. Hoje em dia tudo tem que ter brilho, muitos clientes chegam pedindo esse tipo de produto. As cores neon também aparecem como aposta forte neste Carnaval”, diz. ]
Renata Capitani afirma que as peças com brilhos reforçam uma tendência de alguns anos
As fantasias de personagens seguem como sucesso garantido para todas as idades. Super-heróis, especialmente o Homem-Aranha, lideram a preferência entre as crianças, enquanto modelos criativos e cheios de brilho chamam a atenção do público adulto. “As fantasias de personagens nunca saem de moda e continuam entre as que mais vendem”, destaca a comerciante.
Já no bairro Vianelo, a proprietária Roseli Mendonça Pansonato conta que o movimento ainda está começando, mas a expectativa segue otimista. “Esse ano o Carnaval é mais cedo e os preparativos começaram antes, mas a expectativa para essa época é sempre muito boa, é a melhor época para nós. Acredito em um crescimento de cerca de 15% nas vendas em comparação a 2025”, ressalta.
Segundo Roseli, o perfil do consumidor mudou, com maior procura por acessórios em vez de fantasias completas. “Apostamos nas saias de tule, suspensórios, chapéus, tiaras e confetes. Esses produtos lideram as vendas”, explica. Para as crianças, ela diz que permanecem em alta as fantasias de heróis, princesas e fadas, além de opções como bichinhos. “Temos opções de leão e tubarão, além de asas de borboleta e unicórnio. O mais importante é garantir a diversão e entrar no clima do Carnaval”, resume.
Roseli Pansonato diz que as fantasias estão sendo bastante procuradas pelo público mais infantil
O Carnaval em Jundiaí em 2026 terá os tradicionais desfiles de blocos de rua, com o oficial começando em 14 de fevereiro, embora os eventos possam ocorrer antes e depois dessa data, com apoio da Prefeitura em infraestrutura, e com a participação de blocos famosos como o Refogado do Sandi e Afro Kekerê, além da abertura do Carnaval de Escolas de Samba na Cidade Administrativa.