Com a proximidade do Carnaval, a ansiedade dos foliões começa a chegar no comércio de Jundiaí. Lojas especializadas em fantasias e acessórios se preparam para um dos períodos mais movimentados do ano e projetam um aumento de até 20% nas vendas em relação ao ano passado, embaladas pelo clima de festa e alegria dos amantes do Carnaval, principalmente com o desfiles das escolas de samba e dos blocos de rua.

Na Vila Arens, a proprietária de uma loja de fantasias, Renata Capitani, afirma que a expectativa é bastante positiva. O movimento já começou, principalmente com a presença de famílias, casais com filhos pequenos e adolescentes em busca de fantasias completas e acessórios. “Espero um aumento no faturamento em torno de 20% em relação ao ano passado, apostando firme na animação dos clientes”, conta.

Para atender à demanda, Renata reforçou o estoque com peças que seguem as principais tendências da temporada. Conjuntos com brilho, cropped com saia, chapéus, glitter e tintas estão entre os itens mais procurados. “As peças brilhantes são cada vez mais desejadas. Hoje em dia tudo tem que ter brilho, muitos clientes chegam pedindo esse tipo de produto. As cores neon também aparecem como aposta forte neste Carnaval”, diz. ]