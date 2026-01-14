15 de janeiro de 2026
VÁRZEA PAULISTA

Oficina teatral “De Preto no Palco” tem inscrições prorrogadas

Por Redação | Prefeitura de Várzea Paulista
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Internet
Oficinas teatrais que destaca uma série de expoentes culturais negros
Oficinas teatrais que destaca uma série de expoentes culturais negros

Estão prorrogadas as inscrições para o projeto “De Preto no Palco – do texto à cena”, um conjunto de oficinas teatrais que destaca uma série de expoentes culturais negros. Os encontros contam com a produção do grupo Ponto de Vista, o apoio da Prefeitura de Várzea Paulista e da Unidade Gestora Municipal de Esporte, Lazer, Cultura e Turismo, além da realização do MinC (Ministério da Cultura), do Governo Federal.

As inscrições podem ser feitas pelo e-mail depretonopalco@gmail.com ou pelo Instagram @depretonopalco. Para participar, é necessário ter a partir de 14 anos, sem limite máximo de idade.

As oficinas serão realizadas todas as terças e quintas-feiras de janeiro, das 18h às 22h, com atividades até 7 de fevereiro, na Praça CEU (Rua João Póvoa, s/n — Jardim do Lar).

Programação:

15/01 – Emicida: rimas, texto cênico, hip-hop e teatro;
20/01 – Jhonny Salaberg: sentimento coletivo e expressão corporal;
22/01 – Rosana Paulino: obra Pretuguês — o que sai da boca importa muito;
27/01 – Milton Nascimento: ancestralidade que incendeia o corpo de alegria;
29/01 – Carolina Maria de Jesus: escrita criativa — relatos pessoais fortes;
03/02 – Soberana Ziza: grafite, a arte que fala — das imagens ao palco.

