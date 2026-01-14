Estão prorrogadas as inscrições para o projeto “De Preto no Palco – do texto à cena”, um conjunto de oficinas teatrais que destaca uma série de expoentes culturais negros. Os encontros contam com a produção do grupo Ponto de Vista, o apoio da Prefeitura de Várzea Paulista e da Unidade Gestora Municipal de Esporte, Lazer, Cultura e Turismo, além da realização do MinC (Ministério da Cultura), do Governo Federal.

As inscrições podem ser feitas pelo e-mail depretonopalco@gmail.com ou pelo Instagram @depretonopalco. Para participar, é necessário ter a partir de 14 anos, sem limite máximo de idade.

As oficinas serão realizadas todas as terças e quintas-feiras de janeiro, das 18h às 22h, com atividades até 7 de fevereiro, na Praça CEU (Rua João Póvoa, s/n — Jardim do Lar).