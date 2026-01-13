A Vigilância Sanitária da Secretaria de Promoção da Saúde de Jundiaí interditou totalmente um estabelecimento comercial localizado na rua Euclides da Cunha, na Vila Gotardo. O estabelecimento atua na área de estética e oferece outros serviços voltados ao cuidado com a beleza. A penalidade foi publicada na Imprensa Oficial do município no dia 6 de janeiro de 2026.

Em nota, a Vigilância Sanitária (VISA) informou que a interdição é resultado de ação fiscalizatória realizada no exercício regular do poder de polícia administrativa. O órgão esclareceu ainda que não pode fornecer informações adicionais além das que já foram tornadas públicas por meio da Imprensa Oficial.

A VISA ressaltou que a legislação sanitária prevê a possibilidade de desinterdição do estabelecimento, desde que todas as exigências apontadas no processo administrativo sejam integralmente cumpridas e aprovadas após avaliação técnica da autoridade sanitária competente.