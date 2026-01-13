A Polícia Civil de São Paulo prendeu, nesta terça-feira (13), em Jundiaí, um homem apontado como integrante do Primeiro Comando da Capital (PCC), suspeito de envolvimento no assassinato do delegado Ruy Ferraz Fontes, ocorrido no ano passado, em Praia Grande, no litoral paulista. Além dele, outros dois suspeitos também foram presos durante a operação.

O investigado detido em Jundiaí é conhecido pelo apelido de “Azul” e tem 48 anos. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo, ele é apontado como um dos articuladores do crime, com indícios de participação no planejamento, na coordenação logística e na execução indireta da ação criminosa. Dois telefones celulares foram apreendidos com ele, e o material passará por perícia, o que pode contribuir para o esclarecimento definitivo do caso.

Também foram presos outros dois investigados, conhecidos como “Velhote” e “Manezinho”, igualmente apontados como integrantes da facção criminosa. Eles são suspeitos de prestar apoio logístico e operacional à execução do crime.