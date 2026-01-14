A Polícia Federal desarticula nesta quarta-feira (14) organização criminosa investigada por gestão fraudulenta de instituição financeira, manipulação de mercado e lavagem de dinheiro com a 2ª fase da Operação Compliance Zero. Ao todo, 42 mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos em Jundiaí, Porto Feliz e São Paulo (São Paulo), Minas Gerais, Porto Seguro (Bahia), Rio de Janeiro e Santa Maria (Rio Grande do Sul). Também há medidas de sequestro e bloqueio de bens e valores que ultrapassam os R$ 5,7 bilhões. As informações são da Polícia Federal, Agência Brasil e rádio mineira Itatiaia. A ação visa interromper o fluxo financeiro da organização, garantir a recuperação de ativos e dar continuidade às investigações.

A operação tem como objetivo interromper a atuação da organização criminosa, além de recuperar ativos. Preso em novembro pela PF, enquanto tentava embarcar para o exterior em seu jatinho particular, no Aeroporto de Guarulhos PF, o empresário Daniel Vorcaro teve a prisão relaxada e está em prisão domiciliar.

Em nota, a defesa do dono do Master informou que ele tem colaborado com as autoridades: "Todas as medidas judiciais determinadas no âmbito da investigação serão atendidas com total transparência."O Sr. Vorcaro permanece à disposição para prestar esclarecimentos sempre que solicitado, reforçando seu interesse no esclarecimento completo dos fatos e no encerramento célere do inquérito", complementa a nota.