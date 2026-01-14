15 de janeiro de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
NA PISCINA

Salva-vidas morre ao ser sugado por ralo no parque Wet'n Wild

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
WET'N WILD
O salva-vidas ficou preso no fundo da piscina do brinquedo
O salva-vidas ficou preso no fundo da piscina do brinquedo

Um salva-vidas do parque aquático Wet’n Wild, em Itupeva, morreu na tarde desta terça-feira (13) enquanto trabalhava. Ele foi sugado pelo ralo de um dos brinquedos e ficou preso no fundo da piscina.

A vítima tinha 24 anos e havia sido promovida a líder de setor em outubro do ano passado. O funcionário trabalhava no parque há mais de dois anos.

O acidente ocorreu no brinquedo Water Bomb, quando, ao realizar um mergulho, o salva-vidas foi sugado pelo ralo, ficando preso no fundo da piscina.

Colegas de trabalho conseguiram resgatá-lo e, com o auxílio de uma médica do parque, prestaram os primeiros socorros. Em seguida, ele foi encaminhado a um hospital, onde não resistiu e morreu.

O parque se manifestou por meio de suas redes sociais.

Segue a nota:

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários