Um salva-vidas do parque aquático Wet’n Wild, em Itupeva, morreu na tarde desta terça-feira (13) enquanto trabalhava. Ele foi sugado pelo ralo de um dos brinquedos e ficou preso no fundo da piscina.

A vítima tinha 24 anos e havia sido promovida a líder de setor em outubro do ano passado. O funcionário trabalhava no parque há mais de dois anos.

O acidente ocorreu no brinquedo Water Bomb, quando, ao realizar um mergulho, o salva-vidas foi sugado pelo ralo, ficando preso no fundo da piscina.