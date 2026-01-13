Uma mulher de 26 anos foi agredida pelo marido com um soco no maxilar durante um churrasco realizado na residência do casal, em Louveira, onde a família recebia parentes para uma confraternização. A agressão ocorreu após uma discussão motivada pelo volume alto do som e foi presenciada pelas filhas do casal, de 3 e 11 anos.

Segundo o relato da vítima, ela, o marido, as filhas e parentes estavam reunidos em casa para o churrasco. Durante a organização do evento, a mulher saiu para ir ao mercado comprar carne e pediu ao marido que não ligasse o aparelho de som em volume alto, a fim de evitar incômodo aos vizinhos.

Ao retornar, porém, encontrou o som ligado em volume elevado e o advertiu. O marido, então, teve um surto de agressividade e quebrou o aparelho de som.