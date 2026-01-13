Uma mulher de 26 anos foi agredida pelo marido com um soco no maxilar durante um churrasco realizado na residência do casal, em Louveira, onde a família recebia parentes para uma confraternização. A agressão ocorreu após uma discussão motivada pelo volume alto do som e foi presenciada pelas filhas do casal, de 3 e 11 anos.
Segundo o relato da vítima, ela, o marido, as filhas e parentes estavam reunidos em casa para o churrasco. Durante a organização do evento, a mulher saiu para ir ao mercado comprar carne e pediu ao marido que não ligasse o aparelho de som em volume alto, a fim de evitar incômodo aos vizinhos.
Ao retornar, porém, encontrou o som ligado em volume elevado e o advertiu. O marido, então, teve um surto de agressividade e quebrou o aparelho de som.
Enquanto parentes e as próprias filhas assistiam ao chilique, assustadas, o homem partiu para cima da esposa e desferiu um soco em seu maxilar.
A agressão colocou fim à confraternização, e o marido deixou a residência logo em seguida.
A vítima acionou a Polícia Militar, que enviou ao local os cabos Correia e Cirqueira. Como o agressor não se encontrava mais na casa, os policiais acolheram a mulher, que estava bastante abalada, e a conduziram à delegacia para o registro do Boletim de Ocorrência.
Durante o atendimento, a vítima informou que pretende solicitar medida protetiva de urgência, incluindo o afastamento do agressor do lar.