15 de janeiro de 2026
EX-CUNHADO

Funcionário de oficina mecânica é ameaçado e suspeito é preso

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
Um homem portando um simulacro de arma de fogo foi preso por policiais militares do 11º Batalhão, suspeito de ameaçar de morte o ex-cunhado em uma oficina mecânica no bairro Nova Jundiainópolis, em Jundiaí.

A Polícia Militar foi acionada após a denúncia de que um homem armado havia deixado uma oficina mecânica depois de ameaçar funcionários do local.

Durante patrulhamento pelas imediações, os PMs localizaram o suspeito conduzindo uma motocicleta. Ele ainda tentou fugir, mas foi rapidamente abordado.

De imediato, os policiais perceberam que o homem apresentava sinais de embriaguez. Durante a revista pessoal, foi localizado um simulacro de arma de fogo, utilizado para ameaçar as vítimas.

O suspeito foi conduzido ao Plantão Policial, onde acabou preso em flagrante.

