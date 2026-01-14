Um homem portando um simulacro de arma de fogo foi preso por policiais militares do 11º Batalhão, suspeito de ameaçar de morte o ex-cunhado em uma oficina mecânica no bairro Nova Jundiainópolis, em Jundiaí.
A Polícia Militar foi acionada após a denúncia de que um homem armado havia deixado uma oficina mecânica depois de ameaçar funcionários do local.
Durante patrulhamento pelas imediações, os PMs localizaram o suspeito conduzindo uma motocicleta. Ele ainda tentou fugir, mas foi rapidamente abordado.
De imediato, os policiais perceberam que o homem apresentava sinais de embriaguez. Durante a revista pessoal, foi localizado um simulacro de arma de fogo, utilizado para ameaçar as vítimas.
O suspeito foi conduzido ao Plantão Policial, onde acabou preso em flagrante.