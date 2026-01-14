Um suspeito de tráfico de drogas, que respondia ao crime em liberdade provisória, foi capturado por policiais militares do 11º Batalhão nesta terça-feira (13), no bairro Medeiros, em Jundiaí. A prisão ocorreu após a esposa do homem registrar um boletim de ocorrência por violência doméstica e solicitar medida protetiva de urgência, o que levou a Justiça a revogar a medida cautelar anteriormente concedida e a expedir um mandado de prisão.

O Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) informou às viaturas em patrulhamento sobre o paradeiro de um homem procurado pela Justiça na região do bairro Medeiros. Uma equipe foi encaminhada ao local e localizou o suspeito, que não ofereceu resistência e foi informado sobre o mandado de prisão.

O homem foi conduzido à delegacia, onde a ordem judicial foi cumprida.