Um venezuelano de 30 anos foi preso por furto no Terminal Central de Jundiaí, no final da tarde desta terça-feira (13), após tentar fugir em meio à multidão que lotava o terminal em horário de pico. Antes da fuga, ele havia abandonado dois celulares furtados dentro de um ônibus da linha Centro–Colônia e também estava em posse de dinheiro e de um cartão de bilhete único, igualmente furtados. O homem é considerado criminoso reincidente, com passagens por diversos crimes, incluindo tráfico internacional de drogas. Em 2024, ele foi preso no aeroporto ao tentar deixar o Brasil com cerca de cinco quilos de cocaína pura.

A Guarda Municipal foi acionada para atender a uma possível ocorrência de furto em andamento em um ônibus estacionado no Terminal Central. Os guardas Honório, Zarantonello e Franciane, do Apoio Tático, deslocaram-se até o local e, ao chegarem, avistaram um homem saindo correndo de dentro do coletivo e se misturando à multidão.

Os agentes iniciaram acompanhamento e conseguiram detê-lo em seguida. De acordo com os GMs, o terminal estava lotado na hora da ocorrência.