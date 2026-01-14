15 de janeiro de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
EM JUNDIAÍ

Traficante venezuelano é preso por furto no Terminal Central

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
.
Os celulares foram apreendidos, assim como o dinheiro
Os celulares foram apreendidos, assim como o dinheiro

Um venezuelano de 30 anos foi preso por furto no Terminal Central de Jundiaí, no final da tarde desta terça-feira (13), após tentar fugir em meio à multidão que lotava o terminal em horário de pico. Antes da fuga, ele havia abandonado dois celulares furtados dentro de um ônibus da linha Centro–Colônia e também estava em posse de dinheiro e de um cartão de bilhete único, igualmente furtados. O homem é considerado criminoso reincidente, com passagens por diversos crimes, incluindo tráfico internacional de drogas. Em 2024, ele foi preso no aeroporto ao tentar deixar o Brasil com cerca de cinco quilos de cocaína pura.

A Guarda Municipal foi acionada para atender a uma possível ocorrência de furto em andamento em um ônibus estacionado no Terminal Central. Os guardas Honório, Zarantonello e Franciane, do Apoio Tático, deslocaram-se até o local e, ao chegarem, avistaram um homem saindo correndo de dentro do coletivo e se misturando à multidão.

Os agentes iniciaram acompanhamento e conseguiram detê-lo em seguida. De acordo com os GMs, o terminal estava lotado na hora da ocorrência.

Durante a revista pessoal, foi encontrado com o suspeito apenas o próprio telefone celular. Na averiguação do ônibus, que também estava lotado no momento do fato, os guardas localizaram dois celulares escondidos entre os bancos.

Na sequência, um passageiro se aproximou e informou que seu aparelho havia sido furtado. Como nenhum dos celulares encontrados no coletivo pertencia a ele, os guardas ligaram para o telefone da vítima, que foi atendido por um funcionário da bilheteria do terminal.

O funcionário informou que um transeunte havia encontrado o aparelho abandonado e o entregado no local.

Na bolsa do venezuelano, os agentes localizaram dinheiro e um cartão de bilhete único que não pertenciam a ele.

Questionado, o suspeito informou que mora na região da Praça da Sé, em São Paulo, e que havia ido a Jundiaí exclusivamente para praticar furtos, atividade que afirmou ser sua especialidade.

Durante a checagem de seus antecedentes, foram constatadas diversas passagens por crimes variados, incluindo tráfico internacional de drogas.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários