Um venezuelano de 30 anos foi preso por furto no Terminal Central de Jundiaí, no final da tarde desta terça-feira (13), após tentar fugir em meio à multidão que lotava o terminal em horário de pico. Antes da fuga, ele havia abandonado dois celulares furtados dentro de um ônibus da linha Centro–Colônia e também estava em posse de dinheiro e de um cartão de bilhete único, igualmente furtados. O homem é considerado criminoso reincidente, com passagens por diversos crimes, incluindo tráfico internacional de drogas. Em 2024, ele foi preso no aeroporto ao tentar deixar o Brasil com cerca de cinco quilos de cocaína pura.
A Guarda Municipal foi acionada para atender a uma possível ocorrência de furto em andamento em um ônibus estacionado no Terminal Central. Os guardas Honório, Zarantonello e Franciane, do Apoio Tático, deslocaram-se até o local e, ao chegarem, avistaram um homem saindo correndo de dentro do coletivo e se misturando à multidão.
Os agentes iniciaram acompanhamento e conseguiram detê-lo em seguida. De acordo com os GMs, o terminal estava lotado na hora da ocorrência.
Durante a revista pessoal, foi encontrado com o suspeito apenas o próprio telefone celular. Na averiguação do ônibus, que também estava lotado no momento do fato, os guardas localizaram dois celulares escondidos entre os bancos.
Na sequência, um passageiro se aproximou e informou que seu aparelho havia sido furtado. Como nenhum dos celulares encontrados no coletivo pertencia a ele, os guardas ligaram para o telefone da vítima, que foi atendido por um funcionário da bilheteria do terminal.
O funcionário informou que um transeunte havia encontrado o aparelho abandonado e o entregado no local.
Na bolsa do venezuelano, os agentes localizaram dinheiro e um cartão de bilhete único que não pertenciam a ele.
Questionado, o suspeito informou que mora na região da Praça da Sé, em São Paulo, e que havia ido a Jundiaí exclusivamente para praticar furtos, atividade que afirmou ser sua especialidade.
Durante a checagem de seus antecedentes, foram constatadas diversas passagens por crimes variados, incluindo tráfico internacional de drogas.