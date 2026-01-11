Policiais militares que atuavam pela Atividade Delegada na Rua 25 de Março prestaram um atendimento decisivo que salvou a vida de um homem que sofreu um infarto. O caso aconteceu na última sexta-feira (9).

A vítima foi imediatamente atendida pelos policiais, que iniciaram manobras de reanimação cardiopulmonar (RCP) de forma ininterrupta por cerca de 20 minutos, até a chegada da equipe do Samu.

Com a chegada do socorro especializado, foi utilizado o desfibrilador externo automático (DEA), com a aplicação de três choques, procedimento possível apenas quando há sinais de atividade cardíaca, condição mantida graças à ação rápida e contínua dos policiais militares no local.