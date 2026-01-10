Funcionários da empresa Rápido Luxo Campinas, responsável pelo transporte coletivo urbano em Campo Limpo Paulista, estão sem receber salários e anunciaram a possibilidade de paralisação parcial do serviço na próxima segunda-feira (12).
De acordo com a empresa e com o Sindicato dos Rodoviários de Jundiaí e Região, o atraso no pagamento está relacionado à falta de repasse do subsídio por parte da Prefeitura. Motoristas e trabalhadores do terminal relatam estar sem receber os vencimentos, o que motivou a mobilização da categoria.
Inicialmente, havia a possibilidade de paralisação neste sábado (10), caso o pagamento não fosse efetuado até o meio-dia. Após assembleia, os trabalhadores decidiram aguardar até segunda-feira (12). Se não houver regularização, a greve poderá ser deflagrada.
Sindicato confirma ato na segunda-feira
Em nota divulgada neste sábado (10), o Sindicato dos Rodoviários informou que haverá paralisação na segunda-feira (12), entre 8h e 10h, em protesto pelo não pagamento dos salários de dezembro de 2025. O comunicado afirma que empresa, Prefeitura e Delegacia do Trabalho serão notificadas dentro do prazo legal de 72 horas e reforça que a entidade busca evitar prejuízos à população, mas seguirá defendendo o direito dos trabalhadores ao recebimento dentro do prazo.
Empresa responsabiliza Prefeitura por atrasos
A Rápido Luxo Campinas atribui a falta de pagamento dos salários ao atraso nos repasses municipais. Em nota à imprensa, a empresa afirmou que depende do subsídio para honrar os compromissos com os funcionários e informou que, apesar de contrato prever o acerto até o quinto dia útil, o pagamento não é realizado há três meses.
Segundo a empresa, os repasses não são feitos desde outubro de 2025, acumulando atraso de três competências.