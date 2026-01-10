Funcionários da empresa Rápido Luxo Campinas, responsável pelo transporte coletivo urbano em Campo Limpo Paulista, estão sem receber salários e anunciaram a possibilidade de paralisação parcial do serviço na próxima segunda-feira (12).

De acordo com a empresa e com o Sindicato dos Rodoviários de Jundiaí e Região, o atraso no pagamento está relacionado à falta de repasse do subsídio por parte da Prefeitura. Motoristas e trabalhadores do terminal relatam estar sem receber os vencimentos, o que motivou a mobilização da categoria.

Inicialmente, havia a possibilidade de paralisação neste sábado (10), caso o pagamento não fosse efetuado até o meio-dia. Após assembleia, os trabalhadores decidiram aguardar até segunda-feira (12). Se não houver regularização, a greve poderá ser deflagrada.

Sindicato confirma ato na segunda-feira