10 de janeiro de 2026
CAMPO LIMPO

Funcionários da Rápido Luxo ameaçam parar na segunda-feira

Por Da Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
Falta de repasse da Prefeitura põe em risco transporte público
Falta de repasse da Prefeitura põe em risco transporte público

Funcionários da empresa Rápido Luxo Campinas, responsável pelo transporte coletivo urbano em Campo Limpo Paulista, estão sem receber salários e anunciaram a possibilidade de paralisação parcial do serviço na próxima segunda-feira (12).

De acordo com a empresa e com o Sindicato dos Rodoviários de Jundiaí e Região, o atraso no pagamento está relacionado à falta de repasse do subsídio por parte da Prefeitura. Motoristas e trabalhadores do terminal relatam estar sem receber os vencimentos, o que motivou a mobilização da categoria.

Inicialmente, havia a possibilidade de paralisação neste sábado (10), caso o pagamento não fosse efetuado até o meio-dia. Após assembleia, os trabalhadores decidiram aguardar até segunda-feira (12). Se não houver regularização, a greve poderá ser deflagrada.

Sindicato confirma ato na segunda-feira

Em nota divulgada neste sábado (10), o Sindicato dos Rodoviários informou que haverá paralisação na segunda-feira (12), entre 8h e 10h, em protesto pelo não pagamento dos salários de dezembro de 2025. O comunicado afirma que empresa, Prefeitura e Delegacia do Trabalho serão notificadas dentro do prazo legal de 72 horas e reforça que a entidade busca evitar prejuízos à população, mas seguirá defendendo o direito dos trabalhadores ao recebimento dentro do prazo.

Empresa responsabiliza Prefeitura por atrasos

A Rápido Luxo Campinas atribui a falta de pagamento dos salários ao atraso nos repasses municipais. Em nota à imprensa, a empresa afirmou que depende do subsídio para honrar os compromissos com os funcionários e informou que, apesar de contrato prever o acerto até o quinto dia útil, o pagamento não é realizado há três meses.

Segundo a empresa, os repasses não são feitos desde outubro de 2025, acumulando atraso de três competências.

