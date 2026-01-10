Na manhã deste sábado (10), o Paulista realizou seu quinto jogo-treino da pré-temporada. Atuando contra o EC São Bernardo, equipe que disputa a Série A3 do Campeonato Paulista, o Galo perdeu pelo placar de 2 a 1. A partida não foi aberta para torcedores e imprensa.

A atividade foi mais um importante teste dentro do planejamento da comissão técnica, permitindo ajustes táticos, observações individuais e a evolução do entrosamento da equipe. O gol do Paulista foi marcado por Camilo, em um belo chute.

Dando sequência à preparação, o elenco do Galo enfrenta a equipe do Primavera na próxima quinta-feira (15), em mais um compromisso de pré-temporada.