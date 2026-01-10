Uma tentativa de fuga alucinante por diversas ruas, transitando pela contramão, passando sobre passarela de pedestres e quase atropelando duas mulheres, terminou na prisão de um homem na noite desta sexta-feira (9). A ação foi realizada por policiais militares do 11º Batalhão, após o suspeito abandonar a motocicleta e invadir um terreno e uma residência na rua Silva Jardim, no Jardim São Bento, região da Vila Arens, em Jundiaí. A moto era furtada e apresentava sinais identificadores adulterados. Um comparsa que o acompanhava conseguiu fugir.

Policiais da Radiopatrulha com Motocicletas (RPM) participavam de um comando policial montado na avenida Odil Campos Saes quando dois homens em uma motocicleta desceram pela rua João José Rodrigues e acessaram a avenida, deparando-se com a blitz. Ao perceber a fiscalização, o condutor retornou pelo canteiro central, desceu novamente pela rua João José Rodrigues e, em seguida, acessou a rua José do Patrocínio.

Em alta velocidade e ignorando as ordens de parada dos policiais, que já estavam no encalço, os suspeitos passaram pelas avenidas Odil Campos Saes e ruas 23 de Maio, Silva Jardim e Gaspari Sobrinho, transitando também pela contramão e passando por uma passarela de pedestres. Durante uma das manobras inconsequentes, quase atropelaram duas mulheres que atravessavam a rua José Gaspari Sobrinho.