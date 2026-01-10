10 de janeiro de 2026
DOIS PRESOS

Em furto ousado, ladrão tenta fuga com fogão nas costas no Centro

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
A dupla, sem ter como ocultar o eletrodoméstico, acabou chamando a atenção de PMs
A dupla, sem ter como ocultar o eletrodoméstico, acabou chamando a atenção de PMs

Dois homens foram presos por policiais militares no Centro de Jundiaí, na tarde desta sexta-feira (9), após furtarem um fogão do depósito de uma grande loja de eletrodomésticos e eletroeletrônicos. Enquanto um deles corria pelas ruas carregando o fogão nas costas, o outro levava os acessórios. Ambos foram abordados por policiais da 1ª Companhia.

Os militares realizavam patrulhamento pela rua Rangel Pestana quando notaram dois homens correndo, sendo que um deles carregava um fogão. Diante da situação suspeita, os policiais decidiram abordá-los para averiguação. A dupla, sem ter como ocultar o eletrodoméstico, parou para a abordagem.

Inicialmente, os suspeitos alegaram que estavam levando o fogão para a casa de uma tia. No entanto, ao serem questionados sobre a nota fiscal de compra, acabaram confessando que haviam furtado o aparelho com a intenção de revendê-lo.

Os policiais se dirigiram até a loja, onde o gerente reconheceu o fogão como pertencente ao estabelecimento.

Os dois homens foram conduzidos ao Plantão Policial, onde permaneceram presos em flagrante.

