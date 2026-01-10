Dois homens foram presos por policiais militares no Centro de Jundiaí, na tarde desta sexta-feira (9), após furtarem um fogão do depósito de uma grande loja de eletrodomésticos e eletroeletrônicos. Enquanto um deles corria pelas ruas carregando o fogão nas costas, o outro levava os acessórios. Ambos foram abordados por policiais da 1ª Companhia.

Os militares realizavam patrulhamento pela rua Rangel Pestana quando notaram dois homens correndo, sendo que um deles carregava um fogão. Diante da situação suspeita, os policiais decidiram abordá-los para averiguação. A dupla, sem ter como ocultar o eletrodoméstico, parou para a abordagem.

Inicialmente, os suspeitos alegaram que estavam levando o fogão para a casa de uma tia. No entanto, ao serem questionados sobre a nota fiscal de compra, acabaram confessando que haviam furtado o aparelho com a intenção de revendê-lo.