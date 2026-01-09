Com a chegada das férias escolares, a cidade de São Paulo amplia seu mapa de atividades gratuitas para crianças, jovens e famílias com a 5ª edição do Férias Culturais. A iniciativa da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa, em parceria com a ASA (Associação de Bem Estar, Esporte e Cultura) transforma as 20 Casas de Cultura Municipais em espaços de criação, convivência e imaginação ao longo do mês de janeiro. A programação acontece a partir do dia 12 de janeiro de 2026, das 10h às 17h.



As Casas de Cultura passam a receber uma programação diária pensada para estimular o brincar, a curiosidade e o contato com diferentes linguagens artísticas. Oficinas, intervenções culturais e atividades lúdicas convidam o público a viver as férias como um tempo de descoberta e aprendizado coletivo, sempre de forma gratuita.



Nesta edição, o Férias Culturais propõe a experiência de “um universo por dia”. Cada Casa de Cultura organiza sua programação em torno de um tema específico, como Alimentos, Dinossauros, Espaço Sideral, Oceanos, Animais do Brasil, Sentimentos e Emoções, Brincadeiras e Brinquedos, além de Sonhos e Profissões, e criam circuitos integrados de atividades que dialogam entre si. Em cada universo, o público encontra contação de histórias temáticas, teatro de fantoches e marionetes, apresentações de mágica, música, dança e brincadeiras interativas.



A programação voltada ao público infantil inclui ainda brinquedos infláveis, pintura facial, oficinas criativas e de pintura, além de momentos de pausa com distribuição de pipoca e algodão-doce, compondo uma experiência completa de lazer e cultura.



Com funcionamento diário, das 10h às 17h, o Férias Culturais reforça o papel das Casas de Cultura Municipais de São Paulo como espaços públicos de aprendizagem lúdica, encontro entre gerações e acesso democrático à cultura nos territórios. A iniciativa também fortalece a presença desses equipamentos no cotidiano dos bairros, aproximando famílias da produção cultural local.



A agenda completa, com informações detalhadas sobre datas, atividades e unidades participantes, pode ser consultada nos perfis oficiais da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa, da Coordenação das Casas de Cultura, da ASA e do Férias Culturais.



SERVIÇO:

Férias Culturais — 5ª edição

A partir de 12 de janeiro de 2026, diariamente, das 10h às 17h

Mais de 20 Casas de Cultura Municipais de São Paulo (agenda por local nos perfis oficiais)

Atividades: contação de histórias, teatro de fantoches e marionetes, mágica, shows musicais, dança, oficinas criativas e de pintura, brinquedos infláveis, pintura facial, pipoca e algodão-doce

Programação gratuita - sem a necessidade de retirar ingressos