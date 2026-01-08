Um homem foi preso por policiais militares do 11º Batalhão, na noite desta quarta-feira (7), no bairro Santa Gertrudes, em Jundiaí, por violência doméstica contra os próprios pais. Durante o registro da ocorrência no Plantão Policial, o suspeito sofreu uma crise convulsiva e precisou ser encaminhado a um hospital. Após receber atendimento médico, ele foi levado ao Centro de Triagem de Campo Limpo Paulista.

Segundo o relato, o homem chegou em casa bastante nervoso e passou a ofender os pais. Em seguida, tentou agredi-los, sendo contido por vizinhos, que acionaram a PM.

Uma equipe foi enviada ao local e, após ouvir as vítimas, os policiais detiveram o filho, que recebeu voz de prisão.