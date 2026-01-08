O Maxi Shopping anunciou os dois ganhadores da campanha 'Natal com Expansão é o Máximo', que marcou um período especial para o empreendimento, ccom a inauguração da terceira expansão. A promoção sorteou dois automóveis Volkswagen Tera TSI, em sorteio realizado por meio da Extração da Loteria Federal nº 6031, na última terça-feira (7), com apuração concluída nesta quarta (8).

Os contemplados foram Simone Eblack Souza, de Francisco Morato, com o número da sorte 6-00610, e Pedro Henrique Martins Palhares, de Jundiaí, com o número da sorte 6-40603.

O Maxi Shopping parabeniza os ganhadores e anuncia uma programação especial com eventos, exposições e campanhas ao longo do ano.