Um homem de 43 anos com uma extensa ficha criminal foi capturado na quarta-feira (7) no bairro da Agapeama, em Jundiaí, após não retornar do benefício da saída temporária, concedido no final de dezembro. Ele possui mais de 30 processos criminais desde 2003, sendo condenado por sete vezes por crimes de furto ou roubo.

A prisão foi realizada por policiais militares da Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas (Rocam), que receberam a informação de que o procurado estava em uma residência. Durante a abordagem não foi encontrado nada de ilícito com o suspeito, mas foi identificado que contra ele havia um mandado de recaptura em aberto.

O foragido soma 17 inquéritos e 33 processos criminais entre 2001 e 2024 por crimes de furto, roubo, resistência e lesão corporal, esse registrado na Delegacia de Defesa da Mulher de Jundiaí.