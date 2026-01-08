Policiais da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) prenderam, nesta quarta-feira (7), em Jundiaí, um homem por stalking (perseguição) e descumprimento de medida protetiva contra a esposa. O casal não vive mais junto desde que a mulher o acusou de esfaqueá-la. Esta é a segunda prisão do suspeito em menos de uma semana pelo descumprimento da decisão judicial.

A vítima compareceu à DDM na manhã desta quarta-feira e relatou que vinha sendo perseguida pelo marido, que não aceita o término do relacionamento e descumpre reiteradamente as medidas protetivas concedidas pela Justiça. Segundo ela, a última importunação ocorreu poucas horas antes de ela procurar ajuda da delegacia.

Durante as diligências, os policiais constataram que o homem já havia sido preso há menos de uma semana pelo mesmo motivo, tendo obtido liberdade provisória. No entanto, mesmo ciente da vigência da ordem judicial, voltou a procurar a vítima no dia seguinte, passando a intimidá-la, conduta que voltou a se repetir nesta manhã.