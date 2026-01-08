08 de janeiro de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Mãe e filho são agredidos e o ex-marido, bêbado, é preso pela PM

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
O suspeito foi preso em flagrante pelos PMs
Um homem foi preso por policiais militares da 1ª Companhia do 49º Batalhão, na região do bairro Morada das Vinhas, em Jundiaí, na noite desta quarta-feira (7), suspeito de agredir a ex-esposa e o próprio filho.

A mulher acionou a Polícia Militar pedindo ajuda, informando que o ex-marido, com quem ainda divide a mesma residência, havia a agredido.

Ao chegarem ao local, os policiais fizeram contato com a vítima e com o filho, que também afirmou ter sido agredido ao tentar defender a mãe.

O suspeito, que apresentava sinais de embriaguez, foi detido e encaminhado ao Plantão Policial, onde permaneceu preso em flagrante.

