Um homem foi preso por policiais militares da 1ª Companhia do 49º Batalhão, na região do bairro Morada das Vinhas, em Jundiaí, na noite desta quarta-feira (7), suspeito de agredir a ex-esposa e o próprio filho.

A mulher acionou a Polícia Militar pedindo ajuda, informando que o ex-marido, com quem ainda divide a mesma residência, havia a agredido.

Ao chegarem ao local, os policiais fizeram contato com a vítima e com o filho, que também afirmou ter sido agredido ao tentar defender a mãe.