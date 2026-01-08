A Prefeitura de Louveira, em colaboração com a Paróquia Sagrado Coração de Jesus, informa que a cidade se prepara para a tradicional Festa do Padroeiro, São Sebastião. O evento será realizado nos dias 16, 17 e 18 de janeiro, na Praça Júlio de Mesquita, 342, Centro, oferecendo uma programação com música, religião e gastronomia.
A festa contará com uma quermesse, onde os visitantes poderão desfrutar de comidas e bebidas em barracas típicas. As celebrações começarão no dia 16 de janeiro, com a missa às 19h, seguida pelo show de Althair e Alexandre.
LEIA MAIS:
No dia 17 de janeiro, a programação inclui a missa às 18h e, logo após, o show de Ruy Maia às 20h. Para encerrar as festividades, no dia 18 de janeiro, a missa será às 10h, com o show de Luiz e Junior às 12h. Além disso, ainda no domingo (18), haverá também a primeira edição da Rua da Alegria de 2026, no mesmo local da festa, das 8h às 14h, com brinquedos infláveis, pipoca e algodão doce gratuitos. O projeto Rua da Alegria leva diversão aos bairros da cidade com uma grande estrutura itinerante e programação especial.
Programação:
- 11 a 19: novena com missa de segunda a sexta às 19h e sábado e domingo às 18h
- 16: missa às 19h e show de Althair e Alexandre
- 17: missa às 18h e show de Ruy Maia às 20h
- 18: missa às 10h e show de Luiz e Junior às 12h
- 18: Rua da Alegria das 8h às 14h
- 20: dia de São Sebastião - missa solene às 19h
Serviço: Festa do Padroeiro de Louveira - São Sebastião
Data: 16 a 18 de janeiro
Local: Praça Júlio de Mesquita, 342, Centro