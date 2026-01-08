A Prefeitura de Louveira, em colaboração com a Paróquia Sagrado Coração de Jesus, informa que a cidade se prepara para a tradicional Festa do Padroeiro, São Sebastião. O evento será realizado nos dias 16, 17 e 18 de janeiro, na Praça Júlio de Mesquita, 342, Centro, oferecendo uma programação com música, religião e gastronomia.

A festa contará com uma quermesse, onde os visitantes poderão desfrutar de comidas e bebidas em barracas típicas. As celebrações começarão no dia 16 de janeiro, com a missa às 19h, seguida pelo show de Althair e Alexandre.

LEIA MAIS: