Um promotor de Justiça de Monte Alegre do Sul teve a casa invadida por ao menos sete criminosos durante um assalto ocorrido na manhã desta quarta-feira (7). Ele foi amarrado e amordaçado, e diversos bens foram levados, entre eles um veículo. Um suspeito de participação no crime foi preso horas após o roubo, em Itatiba, por guardas municipais da Ronda Ostensiva Municipal (Romu). O caso é investigado pela Polícia Civil.

Equipes da Romu receberam informação de que um veículo suspeito havia entrado no município de Itatiba, por uma rodovia de acesso. O automóvel era apontado como possivelmente envolvido em um roubo a residência do promotor de Justiça, ocorrido horas antes, de onde foram levados um veículo, dinheiro e pertences pessoais.

Os agentes então intensificaram o patrulhamento e localizaram o veículo na região da 'perimetral', onde foi realizada a abordagem. Inicialmente ele alegou estar desorientado e disse que seguia para outro município. No entanto, após insistir na versão e ser informado de que seria encaminhado à delegacia para esclarecimentos, acabou admitindo participação indireta no crime. Ele afirmou que outros indivíduos, armados, participaram da ação utilizando outros veículos, e que teria recebido informações de que havia dinheiro na residência do promotor, embora dissesse não conhecer a vítima.