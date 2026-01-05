05 de janeiro de 2026
Idoso está desaparecido e família pede ajuda para achá-lo

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
ARQUIVO DA FAMÍLIA
Os familiares acreditam que ele esteja perdido na cidade
Os familiares acreditam que ele esteja perdido na cidade

Valderez dos Santos, idoso de 66 anos e morador de Piracicaba, pode estar perdido em Jundiaí. A família pede ajuda para encontrá-lo. Ele desapareceu no último dia 31 de dezembro, após pegar um ônibus em sua cidade com destino a Jundiaí, com a intenção de posteriormente seguir viagem até Itapeva.

Os familiares entraram em contato com o Jornal de Jundiaí solicitando ajuda na divulgação do desaparecimento.

De acordo com a família, Valderez tem transtorno mental e faz uso de medicação controlada.

Os familiares acreditam que ele tenha chegado a Jundiaí e esteja perdido na cidade ou que tenha pegado carona para seguir até Itapeva.

Quem tiver informações deve entrar em contato com as forças policiais: Polícia Militar (190), Guarda Municipal (153) ou Polícia Civil (181).

