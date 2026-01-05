Valderez dos Santos, idoso de 66 anos e morador de Piracicaba, pode estar perdido em Jundiaí. A família pede ajuda para encontrá-lo. Ele desapareceu no último dia 31 de dezembro, após pegar um ônibus em sua cidade com destino a Jundiaí, com a intenção de posteriormente seguir viagem até Itapeva.

Os familiares entraram em contato com o Jornal de Jundiaí solicitando ajuda na divulgação do desaparecimento.

De acordo com a família, Valderez tem transtorno mental e faz uso de medicação controlada.