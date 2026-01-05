A Guarda Municipal resgatou, neste final de semana, mais de 100 aves silvestres que eram mantidas em cativeiro de forma criminosa, em Várzea Paulista.

Os guardas municipais realizavam patrulhamento quando avistaram armadilhas para aves e diversos pássaros aparentemente silvestres em gaiolas, na varanda de uma residência. Durante a averiguação, foram apreendidas 111 aves mantidas de forma irregular.

Todas foram recolhidas e encaminhadas à Associação Mata Ciliar, em Jundiaí, onde passam por avaliação, cuidados veterinários e posterior destinação ambiental.