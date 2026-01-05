05 de janeiro de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
CRIME AMBIENTAL

Mais de 100 aves silvestres são resgatadas de cativeiro

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
.
Entre as espécies estavam azulão, patativa e galo-de-campina
Entre as espécies estavam azulão, patativa e galo-de-campina

A Guarda Municipal resgatou, neste final de semana, mais de 100 aves silvestres que eram mantidas em cativeiro de forma criminosa, em Várzea Paulista.

Os guardas municipais realizavam patrulhamento quando avistaram armadilhas para aves e diversos pássaros aparentemente silvestres em gaiolas, na varanda de uma residência. Durante a averiguação, foram apreendidas 111 aves mantidas de forma irregular.

Todas foram recolhidas e encaminhadas à Associação Mata Ciliar, em Jundiaí, onde passam por avaliação, cuidados veterinários e posterior destinação ambiental.

Entre as espécies apreendidas estavam azulão, patativa, galo-de-campina, pássaro-preto, canário-da-terra, bico-de-veludo, bigodinho, papa-capim (coleira), sabiá-laranjeira, trinca-ferro, garibaldi e tico-tico-rei, entre outras.

O responsável responderá por crime ambiental.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários