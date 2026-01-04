Um acidente foi registrado na tarde deste domingo (4), no km 62 da Rodovia Dom Gabriel Paulino Couto, em Jundiaí. A colisão envolveu um veículo utilitário e uma carreta.
De acordo com informações preliminares da Artesp, o utilitário trafegava pela faixa 1 quando, por motivos ainda a serem esclarecidos, colidiu contra a lateral da carreta, que seguia pela faixa 2. Com o impacto, a carreta ficou imobilizada à frente, sobre a faixa zebrada, enquanto o veículo utilitário permaneceu na faixa 2 de rolamento.
A ocorrência provocou bloqueio parcial da via e congestionamento de pelo menos dois quilômetros. O motorista do veículo utilitário ficou ferido. Já o condutor da carreta não sofreu ferimentos.
O acidente ocorreu por volta das 16h15.