04 de janeiro de 2026
EM JUNDIAÍ

Colisão com carreta deixa motorista ferido na Dom Gabriel

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
DIVULGAÇÃO ARTESP
Com o impacto, a carreta ficou imobilizada à frente
Um acidente foi registrado na tarde deste domingo (4), no km 62 da Rodovia Dom Gabriel Paulino Couto, em Jundiaí. A colisão envolveu um veículo utilitário e uma carreta.

De acordo com informações preliminares da Artesp, o utilitário trafegava pela faixa 1 quando, por motivos ainda a serem esclarecidos, colidiu contra a lateral da carreta, que seguia pela faixa 2. Com o impacto, a carreta ficou imobilizada à frente, sobre a faixa zebrada, enquanto o veículo utilitário permaneceu na faixa 2 de rolamento.

A ocorrência provocou bloqueio parcial da via e congestionamento de pelo menos dois quilômetros. O motorista do veículo utilitário ficou ferido. Já o condutor da carreta não sofreu ferimentos.

O acidente ocorreu por volta das 16h15.

