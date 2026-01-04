Um homem procurado pela Justiça foi preso após um alerta emitido pelo sistema Muralha Paulista, que identificou a presença do suspeito na região do Cecap, em Jundiaí. A partir da notificação, os guardas municipais iniciaram diligências na tentativa de localizar o indivíduo e a motocicleta utilizada por ele.

Durante várias horas, os GMs realizaram patrulhamento e ações de busca na região indicada pelo sistema de monitoramento. O trabalho foi intensificado com a presença das equipes do Apoio Tático, que localizaram o suspeito trafegando pela Rodovia Vereador Geraldo Dias, no sentido de Louveira para Jundiaí.

Ao receber ordem de parada, o condutor respeitou a determinação policial e foi abordado. Durante a revista pessoal e vistoria no veículo, nada de ilícito foi encontrado. No entanto, após consulta aos sistemas criminais, foi confirmado que havia um mandado de prisão em aberto contra o indivíduo.