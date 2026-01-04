04 de janeiro de 2026
AFOGAMENTO

Helicóptero atua em mais dois resgates a banhistas no Guarujá

Por Redação | PM SP
| Tempo de leitura: 1 min
DIVULGAÇÃO / PM SP
As ações reforçam a importância do patrulhamento aéreo preventivo
A tripulação do helicóptero Águia 10, do Comando de Aviação “João Negrão”, realizou duas ações distintas de salvamento na Praia da Enseada, no Guarujá/SP, neste sábado (3), durante as atividades da Operação Verão – Litoral Centro 2025/2026. Em ambas as ocorrências, banhistas foram arrastados por forte correnteza e resgatados com segurança.

Primeira ocorrência

Durante patrulhamento preventivo com foco em banhistas expostos a riscos, a equipe foi acionada via rede de rádio para apoio a uma ocorrência envolvendo uma mulher, que se encontrava exausta e distante da faixa de areia após ser levada pela correnteza. A vítima já havia recebido auxílio inicial de um surfista, que percebeu a situação de perigo.

Diante do cenário, a aeronave foi posicionada imediatamente, e dois guarda-vidas foram lançados ao mar. A mulher foi retirada da água com o uso do puçá e conduzida em segurança até a faixa de areia, sem intercorrências.

Segunda ocorrência

Em outra ação no mesmo dia e local, a tripulação do Águia 10 foi novamente acionada para atendimento de uma ocorrência de afogamento envolvendo três banhistas, também na Praia da Enseada.

De forma rápida, a aeronave foi posicionada, e os guarda-vidas realizaram o salvamento. Duas vítimas foram retiradas da água a nado, enquanto a terceira foi resgatada com o uso do puçá, sendo todas conduzidas em segurança até a faixa de areia.

As ações reforçam a importância do patrulhamento aéreo preventivo e da pronta resposta das equipes de salvamento durante o período de maior movimento nas praias do litoral paulista, quando as condições do mar podem representar riscos aos frequentadores.

