A tripulação do helicóptero Águia 10, do Comando de Aviação “João Negrão”, realizou duas ações distintas de salvamento na Praia da Enseada, no Guarujá/SP, neste sábado (3), durante as atividades da Operação Verão – Litoral Centro 2025/2026. Em ambas as ocorrências, banhistas foram arrastados por forte correnteza e resgatados com segurança.

Primeira ocorrência

Durante patrulhamento preventivo com foco em banhistas expostos a riscos, a equipe foi acionada via rede de rádio para apoio a uma ocorrência envolvendo uma mulher, que se encontrava exausta e distante da faixa de areia após ser levada pela correnteza. A vítima já havia recebido auxílio inicial de um surfista, que percebeu a situação de perigo.

Diante do cenário, a aeronave foi posicionada imediatamente, e dois guarda-vidas foram lançados ao mar. A mulher foi retirada da água com o uso do puçá e conduzida em segurança até a faixa de areia, sem intercorrências.

Segunda ocorrência