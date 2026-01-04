O varejão diurno realizado aos sábados na Avenida Jundiaí passará por mudança provisória de local a partir do dia 17 de janeiro, em razão da realização da 41ª Festa da Uva e 12ª Expo Vinhos 2026. A informação foi divulgada pela Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria de Agronegócio, Abastecimento e Turismo (SMAAT).

As barracas, que normalmente ficam no bolsão de estacionamento em frente ao Parque da Uva, serão montadas provisoriamente na Avenida Engenheiro José Maria da Silva Velho, no trecho entre a Avenida Jundiaí e a Rua Barão de Teffé.

A alteração será válida durante todo o período da Festa da Uva, nas seguintes datas: 17, 24 e 31 de janeiro, e 7 de fevereiro. Após o encerramento do evento, o Varejão Diurno retorna ao local habitual.