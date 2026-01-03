03 de janeiro de 2026
A CUMPRIR

PM prende mulher procurada pela Justiça com pena de 14 anos

Por Redação | Jornal de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Policiais capturaram mulher com pena de 14 anos a ser cumprida
Policiais capturaram mulher com pena de 14 anos a ser cumprida

Durante patrulhamento no bairro Vila Rami, em Jundiaí, policiais do 1º Pelotão de Força Tática receberam a informação de que uma mulher procurada pela Justiça desde 2023 estaria no interior de um supermercado localizado na rua Bom Jesus de Pirapora.

Com base na denúncia, a equipe se deslocou até o endereço indicado e, após averiguação, localizou uma mulher com as características informadas. Durante a abordagem, os policiais confirmaram que se tratava da pessoa procurada.

A mulher foi conduzida ao plantão policial de Jundiaí, onde permaneceu à disposição da Justiça. Segundo as informações, ela possui condenação de 14 anos de prisão pelo crime de participação em organização criminosa.

