A Prefeitura de Jundiaí abre, a partir do dia 7 de janeiro, as inscrições para os empreendimentos Residenciais Cravos III e IV, localizados no bairro Fazenda Grande. As inscrições ocorrerão preferencialmente pela internet, pelos canais oficiais da Secretaria Municipal de Habitação Social. Para ampliar o acesso, haverá plantão presencial no Ginásio de Handebol do Bolão, com equipes preparadas para orientar e auxiliar no preenchimento das informações.

As unidades integram o Programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV), do Governo Federal, e são destinadas a famílias de baixa renda.

Os empreendimentos seguem rigorosamente as regras estabelecidas pelas portarias do Ministério das Cidades (atual Ministério do Desenvolvimento Regional), que definem os requisitos e critérios de seleção dos beneficiários do MCMV. Cabe à gestão municipal, por meio da Secretaria Municipal de Habitação Social – responsável pelas atribuições antes exercidas pela FUMAS – realizar as inscrições e a seleção dos candidatos conforme essas normas federais.