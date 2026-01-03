Aos 15 anos, o jundiaiense Davi Fagnani Menezes já coleciona conquistas importantes no karatê e projeta o esporte como caminho de vida. Atleta há três anos e meio, ele conquistou recentemente a medalha de ouro na Copa Vinhedo de Karatê, na modalidade kumite, resultado que marcou seu primeiro título oficial na carreira.
Davi iniciou no karatê ainda aos 10 anos, período em que enfrentava episódios de bullying. Foi no esporte que encontrou apoio para superar as dificuldades pessoais e fortalecer a saúde física e mental. “Decidi começar nesse esporte porque sempre fui muito fã de artes marciais e também estava em um momento em que precisava melhorar minha saúde mental e física”, relata.
Desde então, o karatê passou a ter papel central em sua rotina. Dedicado integralmente aos estudos e aos treinos, o jovem afirma que a modalidade nunca foi apenas um passatempo. “O karatê nunca foi um hobby pra mim, mas um sonho onde busco todos os dias”, diz. Seu maior objetivo é chegar à seleção brasileira. “Este é o maior sonho da minha vida.”
Ao longo da trajetória, Davi participou de competições como o Open São Paulo de Karatê e etapas da Copa ACAK, em Piracicaba e Hortolândia. O momento mais marcante ocorreu no último domingo, dia 7 de dezembro, quando venceu três lutas consecutivas e garantiu a medalha de ouro na 4ª Copa Vinhedo, superando outros 16 atletas de sua categoria.
Além do título, o karateca também foi reconhecido como um dos melhores atletas do ano pela Academia ABVK, onde treina sob orientação do sensei Bruno Velasco. Para ele, os benefícios do karatê vão além das conquistas esportivas. “O karatê me ensina sobre caráter, respeito, hierarquia e disciplina. Me ajudou a entender meu lugar na vida”, afirma.
Pensando no futuro, Davi pretende transformar o esporte em profissão. “Meu sonho é chegar à seleção brasileira e, mais adiante, atuar como sensei, para que minha história e meus ensinamentos possam servir de incentivo para outros jovens”, conclui.