Aos 15 anos, o jundiaiense Davi Fagnani Menezes já coleciona conquistas importantes no karatê e projeta o esporte como caminho de vida. Atleta há três anos e meio, ele conquistou recentemente a medalha de ouro na Copa Vinhedo de Karatê, na modalidade kumite, resultado que marcou seu primeiro título oficial na carreira.

Davi iniciou no karatê ainda aos 10 anos, período em que enfrentava episódios de bullying. Foi no esporte que encontrou apoio para superar as dificuldades pessoais e fortalecer a saúde física e mental. “Decidi começar nesse esporte porque sempre fui muito fã de artes marciais e também estava em um momento em que precisava melhorar minha saúde mental e física”, relata.

Desde então, o karatê passou a ter papel central em sua rotina. Dedicado integralmente aos estudos e aos treinos, o jovem afirma que a modalidade nunca foi apenas um passatempo. “O karatê nunca foi um hobby pra mim, mas um sonho onde busco todos os dias”, diz. Seu maior objetivo é chegar à seleção brasileira. “Este é o maior sonho da minha vida.”