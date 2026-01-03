Um idoso, de 64 anos, que estava desaparecido desde o dia 29 de dezembro, foi encontrado morto no Bairro da Lagoa, em Itupeva. Segundo informações registradas no Boletim de Ocorrência pela filha da vítima, o pai havia sofrido uma queda em casa no mesmo dia, e foi socorrido por outro filho ao hospital após sofrer um corte profundo na cabeça.
Assim que chegou ao hospital, o filho deixou o idoso na frente do hospital e foi estacionar o carro e, quando retornou, o pai havia desparecido e os funcionários do hospital não sabiam onde ele estava.
Diante da situação, a família registrou um boletim de ocorrência por desaparecimento e iniciou buscas pela região. Um morador relatou ter visto um homem com características semelhantes caminhando próximo a um ponto de ônibus.
Ainda no mesmo dia, o mesmo morador entrou em contato com a família após sentir um forte odor vindo de uma área de mata próxima à sua residência. Ao investigar o local, encontrou um corpo, posteriormente reconhecido pelos familiares como sendo o do idoso desaparecido.
Após perícia técnica o corpo foi levado ao Instituto Médico legal de Jundiaí, para exames, e posterior liberação para sepultamento.