Após um período de forte calor e temperaturas recordes, uma frente fria avança pelo estado de São Paulo, trazendo mudanças no clima a partir desta sexta-feira (2). A redução das temperaturas, que será mais perceptível entre o sábado (3) e o domingo (4), chega com ventos de forte intensidade e chuvas.
Nesta sexta-feira (2), a frente fria avança pela costa paulista, favorecendo tempo mais nublado e chuva a qualquer hora do dia, principalmente na faixa leste e no litoral do estado. As chuvas podem variar de moderadas a fortes, com possibilidade de raios e rajadas de vento de forte intensidade e acumulados significativos, aumentando o risco de transtornos como alagamentos, deslizamentos de terra, quedas de árvores e interrupções viárias, especialmente em áreas mais vulneráveis. Destaca-se ainda que as rajadas de vento podem gerar quedas de árvores e construções menos estruturadas.
Com a mudança nos modelos meteorológicos, o bloqueio que manteve o calor intenso nos últimos dias perde força. No entanto, a queda mais expressiva de temperatura ocorre nas regiões leste, sul e litorânea, enquanto no interior as mudanças são mais discretas.
A Defesa Civil do Estado continua monitorando as condições meteorológicas, com o gabinete de crise mantido em operação até domingo (4), em razão dos impactos recentes associados ao calor extremo e à previsão de mudanças no tempo com temporais.
Mudança no interior será menor
No interior paulista, a queda de temperatura tende a ser menos significativa, já que a frente fria perde intensidade à medida que avança pelo continente. Além disso, a menor influência marítima, o ar mais seco e as características do relevo dificultam um resfriamento mais acentuado. Ainda assim, o calor extremo perde força, proporcionando sensação térmica mais confortável em comparação aos últimos dias. Em Jundiaí, as temperaturas previstas (máximas e mínimas) para o fim de semana são:
Máxima: Sábado 27°C | Domingo 26°C
Mínima: Sábado 20°C | Domingo 19°C
A Defesa Civil reforça a importância de acompanhar os alertas oficiais e adotar medidas de autoproteção, especialmente em áreas suscetíveis aos impactos das chuvas.