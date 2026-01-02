Após um período de forte calor e temperaturas recordes, uma frente fria avança pelo estado de São Paulo, trazendo mudanças no clima a partir desta sexta-feira (2). A redução das temperaturas, que será mais perceptível entre o sábado (3) e o domingo (4), chega com ventos de forte intensidade e chuvas.

Nesta sexta-feira (2), a frente fria avança pela costa paulista, favorecendo tempo mais nublado e chuva a qualquer hora do dia, principalmente na faixa leste e no litoral do estado. As chuvas podem variar de moderadas a fortes, com possibilidade de raios e rajadas de vento de forte intensidade e acumulados significativos, aumentando o risco de transtornos como alagamentos, deslizamentos de terra, quedas de árvores e interrupções viárias, especialmente em áreas mais vulneráveis. Destaca-se ainda que as rajadas de vento podem gerar quedas de árvores e construções menos estruturadas.

Com a mudança nos modelos meteorológicos, o bloqueio que manteve o calor intenso nos últimos dias perde força. No entanto, a queda mais expressiva de temperatura ocorre nas regiões leste, sul e litorânea, enquanto no interior as mudanças são mais discretas.